"Tra Cielo e Terra": il 17 maggio a Campochiesa uno spazio dedicato alle donne

Appuntamento al Podere Aloe a Campochiesa, il prossimo 17 maggio dalle 11, con "Tra Cielo e Terra": uno spazio dedicato alle donne, un tempo per fermarsi, respirare e tornare in contatto con sé.

"È un invito aperto a donne di tutte le età, in ogni fase della vita - spiegano dall'organizzazione - non è necessario avere esperienza, né 'essere in un certo modo'. Basta così come sei. Durante la giornata alterneremo momenti di ascolto, movimento dolce, creatività e condivisione, immerse nella natura, per ritrovare un senso di apertura (il Cielo) e di radicamento (la terra)".