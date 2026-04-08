Spotorno, l'ufficio postale chiude per i lavori "Polis"

A quasi quattro anni dalla partenza del progetto Polis, ideato da Poste Italiane per gli Uffici Postali nei comuni con meno di 15mila abitanti, arriva anche a Spotorno l’iniziativa di creare Sportelli Unici per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. L’obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro ottobre Paese, superare il digital divide, sostenere il rilancio di comunità periferiche e portare i servizi della Pubblica Amministrazione negli uffici postali.

Il progetto, finanziato con i fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR, permetterà entro il 2026 a Poste Italiane di dare un nuovo volto ai 7.000 Uffici Postali dei piccoli centri in Italia.

Dal 9 aprile, e entro la fine di maggio, l’ufficio postale di Spotorno, in via Delle Strette 9, sarà interessato da interventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

A partire da venerdì 10 aprile, per garantire la continuità di tutti i servizi, sarà possibile rivolgersi allo sportello dedicato, presso il limitrofo ufficio postale di Noli, in Via Monastero 147, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45 ed il sabato fino alle 12.45.

L’intervento di riqualificazione della sede coinvolgerà l’intera struttura a partire dall’area front-office della sportelleria con nuove postazioni, nuovi arredi, rifacimento dell’impianto di illuminazione e di condizionamento. Con Polis, sarà possibile richiedere allo sportello i servizi INPS per i pensionati quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Oltre ai certificati pensionistici sarà possibile ottenere i certificati anagrafici e di stato civile, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali.