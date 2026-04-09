Imbratta i condomini con il titolo delle sue canzoni per farsi pubblicità: denunciato un 21enne writer musicista

Un giovane di 21 anni è stato identificato e denunciato dai carabinieri per aver imbrattato con scritte spray le pareti di alcuni edifici e box auto in piazza Giardini, a Borghetto Santo Spirito. Determinante, per risalire al responsabile, la diffusione sui social di un video amatoriale che lo ritraeva mentre realizzava le scritte, tra cui la frase “OFF RADAR”, poi risultata essere il titolo di una sua produzione musicale.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il fenomeno dell’imbrattamento di spazi pubblici e privati, un comportamento che non si limita a essere un gesto di inciviltà, ma provoca danni concreti al decoro urbano. Un aspetto, quest’ultimo, che incide direttamente sulla qualità della vita dei residenti e sull’attrattività turistica del territorio, soprattutto in vista della stagione estiva.

A far scattare le indagini è stata la denuncia-querela presentata nella mattinata del 2 aprile 2026 dall’amministratore di alcuni stabili condominiali, dopo aver constatato la presenza di scritte realizzate con vernice spray nera sulle pareti comuni e sui box auto. L’uomo ha inoltre segnalato ai militari l’esistenza di un video, pubblicato il giorno precedente sui social network, che documentava l’atto vandalico.

L’attività investigativa dei militari dell’Arma si è sviluppata rapidamente: oltre all’analisi del filmato, sono stati ascoltati alcuni testimoni, elementi che hanno consentito di risalire all’identità del presunto autore, un 21enne residente nella piana ingauna. Dagli accertamenti è emerso come le scritte tracciate sui muri corrispondessero ai titoli di brani musicali prodotti dal giovane, appassionato di rap e trap, che avrebbe utilizzato l’azione come forma di promozione personale.

Una strategia di “marketing” non convenzionale che, tuttavia, si è tradotta in un atto penalmente rilevante, con il conseguente deferimento all’Autorità giudiziaria per il reato di deturpamento. L’operazione condotta dai Carabinieri evidenzia l’importanza di un intervento tempestivo per contrastare fenomeni che comportano costi economici per privati e collettività e incidono negativamente sull’immagine del territorio. Un richiamo particolarmente significativo per le località della Riviera, dove la cura degli spazi urbani rappresenta un elemento chiave in vista dell’imminente afflusso turistico.