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Cronaca | 09 aprile 2026, 07:51

Savona, danneggiate le auto dell'Asl2 davanti alla sede del Centro di Igiene Mentale (FOTO)

Spaccati specchietti, tergicristalli e maniglie delle porte dei mezzi parcheggiati in via San Giovanni Bosco

Specchietti, tergicristalli e maniglie delle portiere distrutti.

Ad essere colpite da ignoti le auto dell'Azienda Tutela Salute Ligure, dell'Asl2, parcheggiate davanti alla sede del Centro di Salute Mentale di via San Giovanni Bosco a Savona.

Questa mattina, intorno alle 5.30, sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Ad essere individuato come autore dei danneggiamenti un paziente psichiatrico che è stato trasportato all'ospedale San Paolo da un'ambulanza della Croce Bianca di Savona.

Luciano Parodi

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