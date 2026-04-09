Savona, danneggiate le auto dell'Asl2 davanti alla sede del Centro di Igiene Mentale (FOTO)

Specchietti, tergicristalli e maniglie delle portiere distrutti.
Ad essere colpite da ignoti le auto dell'Azienda Tutela Salute Ligure, dell'Asl2, parcheggiate davanti alla sede del Centro di Salute Mentale di via San Giovanni Bosco a Savona.
Questa mattina, intorno alle 5.30, sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.
Ad essere individuato come autore dei danneggiamenti un paziente psichiatrico che è stato trasportato all'ospedale San Paolo da un'ambulanza della Croce Bianca di Savona.