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Cronaca | 09 aprile 2026, 17:45

Tentate truffe a Celle, il sindaco Beltrame lancia un appello: "Riagganciate il telefono e chiamate il 112"

I truffatori hanno provato a far breccia nelle persone anziane anche nel comune cellese

Tentate truffe a Celle, il sindaco Beltrame lancia un appello: &quot;Riagganciate il telefono e chiamate il 112&quot;

Dopo l'allarme lanciato dal sindaco di Cosseria Roberto Molinari, il collega di Celle Ligure Marco Beltrame tiene alta l'attenzione sul tema legato alle truffe.

Anche nel comune cellese infatti i truffatori hanno provato a far breccia nei cittadini soprattutto anziani. 

"Se ricevete telefonate da sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine come prima cosa, riagganciate il telefono e chiamate il 112. Loro sapranno dirvi se loro sono realmente i carabinieri, polizia o la polizia locale che vi sta contattando o se è una truffa. Purtroppo questi fatti sono sempre più frequenti" ha spiegato nel suo messaggio social Beltrame.

Luciano Parodi

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