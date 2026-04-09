Tentate truffe a Celle, il sindaco Beltrame lancia un appello: "Riagganciate il telefono e chiamate il 112"

"Se ricevete telefonate da sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine come prima cosa, riagganciate il telefono e chiamate il 112. Loro sapranno dirvi se loro sono realmente i carabinieri, polizia o la polizia locale che vi sta contattando o se è una truffa. Purtroppo questi fatti sono sempre più frequenti" ha spiegato nel suo messaggio social Beltrame.