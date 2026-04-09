Tentate truffe a Celle, il sindaco Beltrame lancia un appello: "Riagganciate il telefono e chiamate il 112"

Dopo l'allarme lanciato dal sindaco di Cosseria Roberto Molinari, il collega di Celle Ligure Marco Beltrame tiene alta l'attenzione sul tema legato alle truffe.
Anche nel comune cellese infatti i truffatori hanno provato a far breccia nei cittadini soprattutto anziani.
"Se ricevete telefonate da sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine come prima cosa, riagganciate il telefono e chiamate il 112. Loro sapranno dirvi se loro sono realmente i carabinieri, polizia o la polizia locale che vi sta contattando o se è una truffa. Purtroppo questi fatti sono sempre più frequenti" ha spiegato nel suo messaggio social Beltrame.