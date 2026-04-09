Albenga, gran finale per "Canzoni al Casone" con Peppe Voltarelli: conto alla rovescia per il festival "Su la Testa"

Sabato 11 aprile ultimo appuntamento con la nuova rassegna musicale "Canzoni al Casone" organizzata dallo Zoo di Albenga. Per chiudere questa stagione ed iniziare il conto alla rovescia per il festival "Su la Testa" (dal 14 al 16 maggio ad Albenga), sarà protagonista il celebre cantautore, attore e scrittore Peppe Voltarelli con il suo recentissimo spettacolo: Onda Calabra – Storia di una canzone.

A proposito di Su la Testa, in apertura di serata sabato verrà finalmente svelato il programma di questa edizione che promette di essere speciale!

A degna conclusione di una stagione di altissima qualità culturale, lo Zoo propone Voltarelli, premiato per ben 3 volte con la Targa Tenco (miglior album in dialetto e due volte come miglior interprete); indimenticabile il suo passato da leader della band “Il Parto delle Nuvole Pesanti”.

Onda Calabra prende forma attorno alla storia di una canzone scritta da Voltarelli nel 2002 per il documentario Doichlanda di Giuseppe Gagliardi, vincitore del premio speciale della giuria al Torino Film Festival del 2003.

Ambientato in Germania, il film racconta le vicende di una comunità italiana emigrata nel nord Europa, esplorando i temi della migrazione, dell’identità e della memoria. La canzone è diventata nel tempo un nucleo narrativo vivo, attraversando luoghi, epoche e contesti fino a trasformarsi nell’asse drammaturgico di questo nuovo progetto scenico. Biglietti già in vendita su Ciaotickets e in cassa l'11 aprile.