Pietra Ligure, il 16 aprile in Consiglio la proposta di una commissione sulle spiagge

Si terrà giovedì 16 aprile, alle ore 17, la seduta del Consiglio comunale di Pietra Ligure che discuterà la mozione presentata dai consiglieri di minoranza Mario Carrara, Daniele Negro e Gianni Orsero della “Lista indipendente per Pietra” inerente l'istituzione di una Commissione consiliare, formata da rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione, finalizzata allo studio della riorganizzazione e ridefinizione delle spiagge di Pietra Ligure, comprensivo delle concessioni demaniali e del reperimento del 40% di spiagge libere sull'intero arenile.

"Visto come stanno le cose e visto come la questione è stata finora gestita dal sindaco e dall'assessore, ci prendiamo noi la responsabilità di chiedere la convocazione a termini di legge del Consiglio comunale, in cui si parli delle spiagge di Pietra Ligure" aveva dichiarato nei giorni scorsi il capogruppo di minoranza Mario Carrara.

"Sarà l’occasione di mettere le cose in chiaro sull'argomento - aveva aggiunto Carrara - anche perché i consiglieri d’opposizione, finora, sono venuti a sapere di quello che succede sulle spiagge solo dagli organi d'informazione".