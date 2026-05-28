Inclusione e autonomia, inaugurato ad Albenga uno spazio per bambini e famiglie. Vaccarezza: "Un porto sicuro fatto di stimoli e colori"

"Pochi giorni fa c’è stata l’inaugurazione ufficiale della nuova casa di Un Passo alla Volta ad Albenga, uno spazio interamente dedicato alle famiglie con persone neurodivergenti. Oggi sono finalmente riuscito a visitare i loro nuovi spazi".

Cosi commenta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che prosegue: "Questa non è semplicemente una sede nuova, con il profumo fresco di pittura e i nastri appena tagliati. È un luogo pensato, sognato e realizzato su misura per i bambini, i ragazi e le loro famiglie. Un vero punto di riferimento per l'ascolto, i laboratori e il supporto psicopedagogico (come il parent training), ma anche un motore per l'inclusione sociale sul territorio".

"Si tratta di un porto sicuro fatto di stimoli, di colori e di spazi progettati per l'autonomia, il gioco e la crescita. Un luogo dove la parola d'ordine, scritta in ogni angolo, è inclusione. Qui si respira tutta la passione, la fatica e l'amore immenso che l'associazione ha messo in ogni singolo dettaglio. Per i ragazzi e i loro cari, un centro del genere non è solo un traguardo fondamentale, ma è la dimostrazione concreta che, uniti, si possono abbattere anche le barriere più alte. Usciamo da qui profondamente arricchiti, con la consapevolezza di quanto sia vitale sostenere realtà come questa".

"Dietro a queste mura, che oggi accolgono speranza e futuro, ci sono il coraggio, la tenacia e il cuore grande di genitori straordinari che hanno trasformato una necessità in un dono per tutta la comunità. Il mio grazie più sincero e sentito va ad Alessia, Pier, Alessia e Davide, fondatori dell’associazione: grazie per averci creduto sempre e per aver costruito, giorno dopo giorno, questo spazio di luce per i vostri e per tutti i nostri bimbi. La bellezza di un viaggio non sta solo nella meta, ma nel modo in cui si cammina insieme", conclude.