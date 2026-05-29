Savona, sbarco della Ocean Viking con 68 migranti. Patto per il Nord: "Silenzio assordante delle forze politiche"

"La nave ONG 'Ocean Viking' è giunta al porto di Savona nella serata del 28 maggio con a bordo 68 migranti. Un altro sbarco, e fa sensazione il fragoroso silenzio di tutte le forze politiche, soprattutto quelle che brandiscono il randello della remigrazione stando attualmente al governo di Roma e di Regione Liguria. Stavamo per dire di Genova, che sarebbe più corretto (forse per questo il porto più gettonato attualmente è Savona)".

Ad affermarlo in una nota è il direttivo provinciale di Patto per il Nord, che aggiunge: "Come sempre chiacchiere, chiacchiere per carpire voti (per questo forse l’affluenza è nuovamente calata nell’ultima tornata di amministrative), e quando si deve fare qualcosa di concreto silenzio assordante e proposte poche. Molti di coloro che sbarcheranno a Savona andranno ad ingrossare le fila di sbandati, senza tetto e di chi aggredisce i cittadini che così perdono un diritto fondamentale: la libertà. E magari anche di terroristi islamici pronti a colpire".

Patto per il Nord propone "linea ferma e dura nei confronti di chi non ha un lavoro, una dimora e vive di espedienti. Vada rimandato a casa chi delinque, chi insulta la polizia vada in galera...e ci resti - conclude - Qualche ministro la smetta di chiacchierare, i cittadini sono stanchi di promesse ed esigono fatti".