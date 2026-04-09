Un’analisi sul declino della sinistra, a Savona Balocco e Lupi presentano il loro libro “La sventura”

Sabato 11 aprile, alle ore 18, la Libreria Ubik ospiterà un incontro pubblico con gli scrittori Fabio Balocco e Romano Lupi, in occasione della presentazione del loro libro “La sventura. Viaggio attraverso i danni della sinistra al potere”, pubblicato da Multimage. A moderare l’appuntamento saranno il presidente provinciale Arci Franco Zunino e il giornalista Marcello Zinola.

Il volume propone una riflessione critica sullo stato della sinistra italiana, a partire da una tesi esplicita: “Se abbiamo questa destra è anche perché non esiste più una vera sinistra”. Gli autori, entrambi provenienti da un’area culturale progressista, si interrogano sulle trasformazioni politiche e ideologiche che negli anni avrebbero portato a un progressivo allontanamento dai valori storicamente associati alla sinistra.

Nel libro, Balocco, avvocato e blogger, e Lupi, giornalista, analizzano diversi ambiti che vanno dalla politica all’economia, fino alle politiche ambientali e alla gestione delle grandi città, ricostruendo quello che definiscono un percorso di progressivo declino. Il saggio si presenta quindi come una critica interna, che mira a riaprire il dibattito sul ruolo e sull’identità della sinistra nel contesto contemporaneo.