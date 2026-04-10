Da Cisano sul Neva al palco nazionale: Olinda Di Dea in finale a "Bravissima"

Domenica 12 aprile, alle ore 21:30, una voce del nostro territorio si alzerà sul palco nazionale. Olinda Di Dea, 66 anni, residente a Cisano sul Neva, è tra le finaliste liguri del talent show “Bravissima”, l’atteso programma televisivo dedicato al talento femminile, condotto dal patron Valerio Merola e in onda in prima serata su Sky (canale 913) e Canale Italia (DTT canale 18).

Per Olinda non è la prima volta sotto i riflettori. La sua carriera canora, iniziata nel 1970 nella Corale Ingauna sotto la direzione del Maestro Egidio Marcelli, l’ha portata a calcare palchi importanti e a collezionare decine di riconoscimenti. Ma questa volta è diverso: si tratta del suo primo talent show televisivo nazionale, che affronta nella categoria Senior, quella over 30, dove esperienza e voce matura fanno la differenza.

Una vita per la musica. Olinda nasce ad Albenga il 7 maggio 1959. Sposata con Bruno da 44 anni, mamma di due figlie e nonna del piccolo Noah, non ha mai smesso di coltivare la sua passione per il canto. Dal 1982 forma con il marito il duo “Olinda e Bruno”, un progetto che li vede protagonisti di serate piano bar, sagre, matrimoni e celebrazioni, con un repertorio che spazia dagli anni Sessanta ai giorni nostri.

Dal 2005 al 2025 ha fatto parte della squadra del trallallero genovese “Albenga Canta” come contralto, un ruolo storicamente maschile che ha contribuito a valorizzare. Ha inoltre partecipato al Festival Dialettale di San Giorgio con brani inediti in lingua ligure, classificandosi più volte al primo posto.

Un palmarès da professionista. Il curriculum di Olinda parla chiaro: decine di primi posti in concorsi nazionali. Ecco alcuni dei suoi successi più recenti: nel 2024 prima classificata al Concorso nazionale “Voci Nuove” (categoria Over) a Colle Val d’Elsa (SI); finalista alle selezioni di “Io Canto Senior” (Mediaset, Milano), superando tre selezioni; nel 2025 prima classificata al concorso “Una canzone per sognare” alla finalissima; prima classificata al concorso nazionale “You Are a Talent” a Torino; partecipazione alle selezioni di “The Voice Senior” a Roma; nel 2026 prima classificata al concorso “Io Canto Faber” ad Alessandria (AL).

Ed è proprio nel 2026 che è arrivata la chiamata che sognava: la finale nazionale di “Bravissima 2025”, il talent show di Valerio Merola, registrata negli studi di Canale Italia a Rubano (Padova).

Un’occasione da non perdere. Domenica 12 aprile, alle 21:30, i telespettatori di Savona, Imperia, Albenga e Cisano sul Neva, e di tutta la Liguria, potranno vedere Olinda esibirsi sul palco nazionale, insieme alle altre finaliste liguri che rappresentano con orgoglio il territorio.

"Sono emozionatissima – racconta Olinda – ma anche orgogliosa di portare il nome del mio territorio su un palco così importante. Invito tutti a seguirmi: sarà una bella serata, piena di musica e talento. E chissà… magari porteremo a casa un bel risultato!".