Grande mobilitazione di soccorsi a Finale per una possibile esplosione. Ma era un falso allarme

Grande mobilitazione di soccorsi e mezzi nella prima serata odierna a Finale Ligure, nel rione di Pia che fortunatamente si è conclusa con un nulla di fatto.

È successo intorno alle 20 in via Castelli, facendo scattare un allarme rivelatosi poi falso all'arrivo di vigili del fuoco e carabinieri, non senza destare preoccupazione nei residenti della zona. Si era vociferato addirittura di un'esplosione in un edificio.

Secondo le prime ricostruzioni, a far scattare la chiamata al 112 sarebbe stato il forte boato, come di un'esplosione. Questa sarebbe stata riconducibile all'accensione di un fuoco con del carburante, ma sull'accaduto sono in corso gli accertamenti del caso.