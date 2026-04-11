Muore per aver contratto la leptospirosi: il Pm chiede l'archiviazione per i 4 indagati

Non è stato potuto appurare il luogo e le modalità in cui è avvenuto il contagio o la fonte animale contaminata e non sono emerse profili di responsabilità nell'operato dei sanitari che prestarono cure durante i ricoveri ospedalieri.

Per questi motivi il Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro ha fatto richiesta al Gip di archiviazione per le quattro persone indagate per la morte all'ospedale San Paolo lo scorso 2 luglio del 2025 del 32enne di nazionalità ivoriano, deceduto dopo aver contratto la leptospirosi, grave infezione trasmessa da batteri del genere Leptospira attraverso l'urina dei topi.

L’uomo, classe 1993, era ospite di una struttura d’accoglienza a Peagna, frazione di Ceriale e lavorava in una segheria ad Albenga. Dopo aver accusato sintomi compatibili con l’infezione – che si contrae solitamente per contatto con urina animale o acqua contaminata, attraverso ferite cutanee o mucose – è stato ricoverato ma non ce l’ha fatta.

Sulla vicenda erano scattate le indagini della Procura di Savona con l'ipotesi di omicidio colposo. Il Pm ha disposto la riesumazione del corpo e l’autopsia.

Le indagini si erano concentrate sia sulla struttura dove il giovane risiedeva sia sul luogo di lavoro, per individuare il contesto in cui sarebbe avvenuto il contagio. All'esito dell'esame autoptico e dalle analisi dei dati con i diversi accessi dell'uomo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (la prima visita è datata 13 giugno), al Santa Maria di Misericordia di Albenga e al San Paolo era stata depositata una consulenza tecnica.

La causa del decesso era stata quindi attribuita dal Pm alla leptospirosi complicata da un'insufficienza di più organi vitali.

La famiglia del 32enne si era affidata ai legali Nicodemo Gentile e Antonio Cozza, che avevano nominato come consulenti di parte il professor Mauro Bacci e il dottor Dario Silletta.