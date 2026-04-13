Furti ad Alassio: i colpi in villa sono due, smurate casseforti

Due ville nel mirino a distanza di poche ore, in pieno giorno. Doppio furto sulle alture di Alassio, in regione Cavia, immediatamente sopra la frazione di Solva: ignoti si sono introdotti in due abitazioni distinte riuscendo a forzare le casseforti e portando via gioielli, orologi e altri oggetti di valore. Colpi mirati, messi a segno mentre i proprietari erano momentaneamente assenti, che fanno pensare a un'azione pianificata nei minimi dettagli e condotta da più persone con esperienza specifica nel settore.

Le due ville, entrambe abitate, si trovano in una zona residenziale di pregio, panoramica e riservata, affacciata sul golfo e caratterizzata dalla presenza di abitazioni di alto livello, spesso utilizzate anche come seconde case. I ladri le hanno raggiunte in un arco di tempo ristretto, approfittando dell'assenza dei residenti: in un caso si tratta di proprietari alassini, nell'altro di persone provenienti da fuori zona in soggiorno per un periodo di vacanza.

Una circostanza che rafforza l'ipotesi di sopralluoghi preventivi e di un monitoraggio accurato degli spostamenti. I malviventi sarebbero entrati in azione solo quando l'area è risultata priva di presenze, sfruttando anche la conformazione del territorio: strade defilate e accessi non immediatamente visibili dall'esterno. Una volta all'interno, avrebbero agito con rapidità e precisione, puntando direttamente alle casseforti, entrambe aperte prima della fuga con il bottino. Non risultano, almeno al momento, segni evidenti di disordine nelle abitazioni, elemento che conferma una modalità operativa selettiva e professionale, tipica di gruppi specializzati nei furti in villa.

Sul caso indaga il commissariato di polizia di Alassio, impegnato nella raccolta di elementi utili all'identificazione dei responsabili. Gli agenti stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire i movimenti sospetti e individuare gli eventuali veicoli utilizzati per raggiungere e lasciare l'area. Ancora da quantificare con precisione l'entità della refurtiva che, secondo una prima stima, comprende diversi oggetti preziosi oltre a ricordi di famiglia.