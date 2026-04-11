Furto in villa sulla collina di Alassio: smurano la cassaforte

Sono entrati in azione mentre la casa era vuota: hanno smurato la cassaforte e si sono dileguati con un bottino di ori e preziosi. È successo ad Alassio, nella villa di una nota personalità, in cui abita l'ex consorte.

Il fatto sarebbe avvenuto in modo studiato, il che fa presagire che si tratti di più malviventi ed esperti dei colpi ai danni di abitazioni private. Gli ignoti hanno aspettato che l'area fosse priva di vigilanza e hanno agito individuando la cassaforte e estraendola dalla muratura, per farla sparire interamente.

Ancora da quantificare l'entità della refurtiva, ma con l'asportazione della cassaforte sarebbero spariti anche ricordi personali della famiglia.