Savona, allarme truffe con falsi Sms sulla Tari. Il Comune invita alla massima attenzione :"Non rispondete"

Il Comune di Savona lancia un avviso urgente alla cittadinanza: sui numerosi tentativit di frutta tramite Sms fraudolenti che informano, in modo ingannevole, di presunte irregolarità per ciò che riguarda la tari, la tassa sui rifiuti
I messaggi invitano i destinatari a ricontattare un numero telefonico per evitare sanzioni o aggravamenti, ma si tratta di un tentativo di truffa.
L’amministrazione comunale chiarisce con decisione che non invia in alcun caso comunicazioni relative alla Taritramite Sms. Si tratta quindi di messaggi falsi, creati con l’obiettivo di carpire dati personali o indurre i cittadini a contattare numeri a pagamento.
Il Comune invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a seguire alcune semplici regole in caso di ricezione di questi messaggi: non ricontattare il numero indicato, non cliccare su eventuali link sospetti e di affidarsi esclusivamente ai canali ufficiali istituzionali per ogni verifica
Palazzo Sisto avvisa infatti che l’ufficio Tributi del Comune di Savona comunica con i cittadini esclusivamente attraverso modalità tracciabili e sicure. Per gli avvisi di pagamento tramite posta elettronica (ordinaria o PEC) o lettera ordinaria e, per gli avvisi di accertamento su tributi non versati tramitelettera raccomandata o PEC
Qualsiasi comunicazione diversa da queste modalità deve essere considerata sospetta.
I cittadini possono controllare in autonomia la propria situazione relativa alla tassa rifiuti accedendo all’Area Personale del sito istituzionale del Comune, tramite sistemi di identità digitale come SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
L’amministrazione rinnova quindi l’invito alla prudenza: in caso di dubbi, è sempre preferibile contattare direttamente gli uffici comunali attraverso i canali ufficiali, evitando di esporsi a possibili raggiri.