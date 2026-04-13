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Eventi | 13 aprile 2026, 13:00

Loano, in biblioteca una serata dedicata a "La traviata" di Verdi

Il 17 aprile con inizio alle ore 21

Loano, in biblioteca una serata dedicata a &quot;La traviata&quot; di Verdi

Venerdì 17 aprile 21 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano l'Associazione Musicale Loanese propone una serata dedicata a “La traviata” di Giuseppe Verdi.

Attraverso diapositive, filmati, registrazioni storiche e curiosità il maestro e direttore artistico dell'associazione Mattia Pelosi accompagnerà i partecipanti alla scoperta di una delle pagine più importanti e celebri del repertorio operistico italiano.

La manifestazione gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. L'ingresso è libero.

Redazione

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