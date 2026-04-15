Ex scuole di Ellera, affidato un incarico per attivare il procedimento di interesse culturale

Il Comune punta a riqualificare le ex scuole di Ellera ma prima dovrà affidare un incarico per attivare il procedimento dell'interesse culturale.

L'edificio di via Poggi, essendo di età superiore ai 70 anni è soggetto ad un vincolo monumentale e conseguentemente, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere è subordinata all'autorizzazione della Soprintendenza.

L'intenzione dell'amministrazione è procedere a formulare richieste di finanziamento sovracomunali per poter effettuare interventi di restyling dello stabile e quindi sarà necesario, per poter escludere propedeuticamente l’edificio in maniera parziale o totale dal vincolo date le caratteristiche intrinseche/estrinseche di quest’ultimo, effettuare una verifica dell’interesse culturale.