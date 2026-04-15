Ristrutturazione per il progetto Polis, chiude dal 20 aprile al 25 maggio l'ufficio postale di Celle

L'ufficio postale di Celle Ligure di Via Don Delfino 2 resterà chiuso al pubblico dal 20 aprile al 25 maggio, con riapertura il giorno successivo.

La chiusura è stata disposta per consentire lo svolgimento di lavori di ristrutturazione propedeutici a offrire servizi migliori e più numerosi ai cittadini, nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale.

"Durante il periodo di chiusura, sarà possibile rivolgersi agli uffici postali dei comuni limitrofi, in particolare a quello di Varazze, che garantirà anche i servizi principali normalmente erogati dall’ufficio di Celle" spiega il Sindaco Marco Beltrame.

L’Amministrazione comunale, per dar vita ad un servizio straordinario di trasporto, si è attivata interpellando la Croce Rosa, che ha subito risposto positivamente alla richiesta di collaborazione.

"Sarà quindi attivo un servizio di trasporto verso l’Ufficio Postale di Varazze, utilizzando il servizio già cofinanziato dal Comune di Celle e attualmente operativo sul territorio cellese - continua il primo cittadino cellese - Il servizio é normalmente riservato a persone iscritte e con specifici requisiti. In via straordinaria sarà esteso anche a cittadini che abbiano difficoltà a raggiungere autonomamente l’ufficio postale. Con priorità per le persone anziane non automunite. Un sentito ringraziamento alla Presidente Elsa Arecco e a tutti i militi per la disponibilità e la sensibilità dimostrata".

Per prenotare il trasporto si puo contattare il numero 3895785750.