Padel in carrozzina, all'Unità Spinale del Santa Corona di Pietra Ligure una giornata di sport e inclusione

Venerdì 17 aprile 2026 l’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ospiterà una giornata speciale dedicata al padel su sedia a rotelle, un’iniziativa che unisce sport, riabilitazione e inclusione sociale.

L’evento si aprirà con un incontro con Pippo Galliano, fondatore del Para Padel Project, che presenterà il progetto e dialogherà con pazienti, ex pazienti e operatori sanitari. Un momento di confronto e condivisione pensato per raccontare il valore dello sport adattato e le opportunità che può offrire a chi vive una disabilità.

A seguire, i partecipanti si sposteranno in un campo nelle vicinanze per una sessione pratica, durante la quale potranno sperimentare direttamente il padel in carrozzina.

L’iniziativa si inserisce pienamente nella missione dell’Unità Spinale di Pietra Ligure, da sempre impegnata nel promuovere autonomia, benessere e qualità della vita delle persone con disabilità motoria dovuta a lesioni spinali. Lo sport, in questo contesto, diventa uno strumento fondamentale non solo per il recupero fisico, ma anche per favorire inclusione, partecipazione e crescita personale.