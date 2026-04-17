Ceriale, torna il progetto "Digitale Facile" in collaborazione con Auser Savona

A Ceriale torna il progetto gratuito “Digitale Facile”, realizzato in collaborazione con Auser Savona e con il patrocinio del Comune, nell’ambito di un più ampio percorso di rafforzamento dei servizi alla persona e della rete territoriale tra amministrazione e associazioni.

Il progetto prenderà il via lunedì 20 aprile e prevede un ciclo di tre incontri gratuiti, in programma il 20 e 27 aprile e il 4 maggio, nella Sala consiliare del Comune di Ceriale, dalle 16 alle 17,30.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per acquisire competenze digitali di base e migliorare l’autonomia nell’uso delle nuove tecnologie e dei principali servizi online, con un approccio semplice e accessibile a tutti: SPID e servizi pubblici digitali, gestione della posta elettronica, utilizzo di app e social network e navigazione sicura con protezione dei propri dati.

Il ritorno di “Digitale Facile”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si inserisce in un contesto più ampio di collaborazione tra il Comune di Ceriale e le associazioni del territorio, un lavoro di rete che negli ultimi anni si è consolidato e rafforzato, anche grazie alla convenzione attiva dal 1° luglio 2025 con Auser. Un impegno che si sviluppa anche attraverso il supporto al Circolo Anziani “Civico 75”, aperto nel 2024 e oggi punto di riferimento per la socialità cittadina.

Oltre a questo progetto, sono numerose le iniziative attivate sul territorio: dai percorsi di Memory Training in collaborazione con Anteas, alla ginnastica dolce, dagli incontri di sensibilizzazione sull’Alzheimer al progetto “Un passo alla volta” dedicato ai caregiver e ai siblings. Tra le attività più recenti, anche la gita al Museo Ferrania.

"A rafforzare ulteriormente i servizi di prossimità – sottolinea il sindaco Marinella Fasano -, già la scorsa è stato attivato anche l’Ambulatorio infermieristico di prossimità, in collaborazione con Asl2 Savonese, operativo ogni giovedì mattina nella sede della Croce Rossa di Ceriale. Un servizio utilissimo e fruito da molti cittadini".

"L’obiettivo – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali Barbara De Stefano – è quello di supportare sia la popolazione anziana che i giovani, attraverso progetti condivisi con le associazioni del territorio. In un contesto di risorse limitate – conclude -, la scelta è quella di puntare con decisione sulla collaborazione e sulla valorizzazione delle associazioni, per offrire risposte concrete e vicine ai bisogni della comunità".

Con il ritorno di “Digitale Facile”, Ceriale conferma il proprio impegno nella promozione dell’inclusione digitale e nel rafforzamento di una comunità sempre più connessa, solidale e partecipativa.