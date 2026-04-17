Il futuro della fontana del Prolungamento passa dalle scuole, le idee dei giovani “progettisti” alunni della Nostra Signora della Neve

Gli studenti delle scuole della Madonna della Neve al lavoro con l’Ordine degli Architetti di Savona per fare proposte sul futuro della fontana dei giardini del Prolungamento.

Quello del restyling della fontana è diventato l’argomento del giorno in città. I savonesi si sono divisi tra chi (un po’ più avanti negli anni) chiede che rimanga come era, e vengano recuperate le vecchie statue dalle quali zampillava l’acqua, e chi sarebbe d’accordo su una nuova versione.

Questa mattina, 17 aprile, alcuni bambini delle scuole della Madonna della Neve sono stati impegnati nel disegnare quella che loro immaginano dovrà essere la nuova fontana ai giardini del Prolungamento. Con fogli e matite hanno disegnato e raccolto idee per la loro proposta. Poi le loro proposte passeranno esaranno vagliate dai progettisti.

Per la fontana il Comune ha detto che ascolterà i cittadini e, attualmente, è in corso un progetto “AIP – Abitare il paesaggio”, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti che, con i suoi volontari, segue il progetto con le scuole.

"È un’iniziativa a livello dell’Ordine nazionale degli architetti che significa abitare il paesaggio – spiega l’architetto Silvia Masserio – per sensibilizzare gli studenti delle scuole di tutti i livelli al fatto di poter partecipare attivamente alle modificazioni del costruito, del paesaggio e dell’architettura. Poi ogni Ordine propone un tema in base alle esigenze e alle possibilità che ha".

È così nata l’idea di occuparsi di particolari spazi della città da recuperare. "Il Comune di Savona – prosegue Masserio – subito aveva indicato un’area che è oggetto di recupero davanti al liceo scientifico, ma il liceo non ha aderito a questa iniziativa e ci ha proposto, in seconda battuta, la sistemazione di questa fontana storica. Allora le due scuole più vicine, che sono l’asilo e la scuola elementare delle Suore della Neve, hanno aderito con entusiasmo. Quindi è con loro che abbiamo fatto questo progetto; questo è il terzo incontro, ne avremo ancora uno, poi con i progettisti “veri”. Abbiamo anche chiesto i racconti e le memorie dei genitori e dei nonni sulla fontana. È stata una bellissima esperienza".

La fontana è in stato di abbandono da più di 30 anni. Inizialmente, nel 1896, era dove attualmente si trova il monumento a Garibaldi. Spostata nel 1903, furono aggiunte alcune sculture. Nel 1920, dopo essere stata danneggiata dai teppisti, era stata restaurata e trasferita dove ora è rimasta la vasca.

Il recupero della fontana rientra nella riqualificazione dei giardini del Prolungamento, finanziata con i fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2021-2027, per un totale di 4 milioni 350mila euro.





