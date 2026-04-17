Pietra Ligure, aperte le iscrizioni per nido e scuola d’infanzia. L’Amministrazione: “Impegno concreto a sostegno delle famiglie del nostro distretto”

Si sono aperte mercoledì 15 aprile e chiuderanno alle ore 12:00 di venerdì 15 maggio le iscrizioni per l’anno 2026-2027 al nido d’infanzia “Ape Birichina” e alla scuola d’infanzia “Ape Regina” di Pietra Ligure. Rimangono invariate, rispetto all’anno scorso, la retta mensile e la tariffa per l’utilizzo della mensa.

Il bando è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pietra Ligure, ed è possibile compilare online il modulo per l’iscrizione disponibile sullo “Sportello online” o utilizzando il modulo cartaceo ritirabile presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile sempre dal sito istituzionale.

Possono accedere al nido “Ape Birichina” bambine e bambini dai 3 ai 36 mesi di età e alla scuola d’infanzia “Ape Regina” dai 3 ai 6 anni, con priorità di ammissione ai residenti nel Comune di Pietra Ligure. Per l’asilo nido “Ape Birichina” è in via di formalizzazione la convenzione con i Comuni di Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo e Magliolo per la riserva di un posto per ciascun comune dedicato ai loro residenti, che avranno prelazione nella graduatoria “non residenti”.

«L’”Ape birichina” vanta una storia ventennale di grande qualità ed eccellenza di cui siamo veramente orgogliosi, diventando, nel corso degli anni, pilastro del nostro welfare locale e un servizio socio educativo fondamentale per l’intero comprensorio - commentano il sindaco, Luigi De Vincenzi, e l’assessore alle Politiche sociali e socioeducative, Marisa Pastorino - Riconoscendo il valore sociale del servizio e promuovendo una scelta di rete e coesione territoriale, come amministrazione ci stiamo adoperando per convenzionarci con i Comuni di Borgio Verezzi, Magliolo e Tovo San Giacomo per riservare tre posti, un per ciascun comune, dedicati loro residenti».

«Si tratta di un impegno concreto a sostegno delle famiglie del nostro distretto - proseguono il sindaco e l’assessore - reso possibile grazie all’importante intervento di riqualificazione strutturale portato avanti negli scorsi due anni, che ha permesso un significativo ampliamento degli spazi e la conseguente possibilità di accogliere fino a dodici piccoli utenti del nido in più. Siamo anche soddisfatti di essere riusciti a mantenere invariati i costi a carico delle famiglie»

«Intento della nostra amministrazione è certamente quello di continuare questo percorso di crescita e garantire ai genitori pietresi un luogo sereno, tranquillo e sicuro, capace di favorire, in sinergia con loro, lo sviluppo psico-fisico e sociale armonico ed equilibrato dei loro figli, continuando impegnarci per mettere a disposizione risorse e strumenti adeguati per migliorare questo vero e proprio fiore all’occhiello del nostro Comune», concludono De Vincenzi e Pastorino.