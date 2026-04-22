Audaus OffLine sbarca ad Albenga: l’isola artistica diffusa che sfida il caos del virtuale

Un fine settimana “off line” quello appena trascorso ai Chiostri di San Bernardino ad Albenga con Audaus OffLine, il format culturale interdisciplinare ideato dall’artista e designer Silvio Ippati, con il project management di Elena Emi Gilardi, in collaborazione con il Comune di Albenga.

Più di una mostra, OffLine è stata un’esperienza partecipativa che ha riunito arte, disegno, fotografia, design, artigianalità e relazione umana attorno a un gesto simbolico: all’ingresso dell’evento i partecipanti erano invitati a consegnare il proprio telefono, spento e custodito per tutta la durata dell’iniziativa. Un luogo fisico e figurato in cui vivere il tempo presente senza distrazioni digitali, riscoprendo la manualità, la creatività e il dialogo diretto.

L’artista, dopo essersi immerso nel contesto cittadino e nelle dinamiche dei caruggi del centro storico di Albenga, ha realizzato diverse opere diffuse in città. Conclusa la residenza artistica, ha presentato la mostra OffLine, durante la quale ha composto anche un’ultima opera, donata al Comune e realizzata davanti al pubblico presente nelle tre giornate.

Durante l’evento sono state realizzate 10 opere a inchiostro su legno dedicate a scorci architettonici della città di Albenga, arricchite complessivamente da 181.912 lettere tracciate a mano. Il lavoro artistico ha richiesto circa 12,5 km di tratto di penna su legno. Sono stati costruiti 10 cavalletti con materiali di riciclo e raccolti 174 disegni realizzati dal pubblico. Le opere hanno inoltre visto 298 firme dei visitatori e 254 polaroid scattate con i materiali forniti da Polaroid, che si ringrazia per il sostegno al progetto. Hanno partecipato attivamente 27 studenti del Liceo Artistico di Albenga e 41 disegni sono stati realizzati dai bambini. Durante l’iniziativa sono stati inoltre consegnati e spenti 148 telefoni per favorire la partecipazione all’esperienza artistica. A chiusura dell’evento sono stati offerti 224 calici di vino dalla Cantina Anfossi, che gli organizzatori ringraziano per la collaborazione e la presenza.

"La città di Albenga ha fatto emergere la mia dimensione sperimentale e un flusso creativo costante, permettendomi di superare limiti e schemi", commenta Silvio Ippati.

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, che ha ricevuto un’opera realizzata dall’artista, aggiunge: "In un tempo in cui siamo costantemente connessi, scegliere di disconnettersi diventa un atto quasi rivoluzionario. Audaus OffLine è stata un’occasione preziosa per riscoprire il valore del tempo condiviso, della creatività e della relazione autentica tra le persone. Ringrazio Silvio Ippati per le splendide opere realizzate: hanno saputo raccontare Albenga da diversi punti di vista, invitando i partecipanti – artisti e non – a esprimere la propria visione della città in un’opera. Un evento artistico di grande qualità".