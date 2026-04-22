Savona, la scrittrice Cristina Rava presenta il romanzo "Strano, molto strano"

Giovedì 23 aprile, alle ore 18, presso la libreria Ubik di Savona, si terrà un incontro con la scrittrice Cristina Rava e la presentazione del suo romanzo “Strano, molto strano” (Rizzoli). L’evento sarà moderato da Renata Barberis.
Tra paesaggi mozzafiato, prelibatezze liguri, gatti impertinenti, personaggi ambigui e colpi di scena, Cristina Rava, autrice dei romanzi di successo con protagonista il medico legale Ardelia Spinola, porta al debutto una nuova protagonista del crime italiano.
Emma Belgrado, poliziotta in congedo temporaneo segnata da una perdita insanabile, lascia Trieste e si rifugia nell’agriturismo del giovane nipote tra le colline liguri per ricostruire la propria vita.