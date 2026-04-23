Albenga, il Club del Libro dello YEPP apre le porte a nuovi membri

Il Club del Libro dello YEPP Albenga annuncia l’avvio di una nuova fase di crescita e partecipazione. Nato due anni fa all’interno dello spazio YEPP di Piazza Corridoni 9, il gruppo riunisce giovani e giovani adulti accomunati dalla passione per la lettura, dal desiderio di condividere idee e dal piacere di costruire relazioni attraverso i libri.

Gli incontri si svolgono regolarmente nella sede YEPP, dove il Club organizza momenti di confronto, iniziative culturali e attività aperte alla cittadinanza, tutte senza alcuno scopo di lucro. L’obiettivo è creare un luogo accogliente, informale e inclusivo, in cui chiunque – anche alla prima esperienza – possa sentirsi libero di partecipare, ascoltare, proporre e scoprire nuove letture.

“Siamo alla ricerca di nuovi membri per ampliare il nostro gruppo e arricchire il confronto con nuove voci e sensibilità - spiegano gli organizzatori - . Chiunque abbia voglia di unirsi è il benvenuto: basta la curiosità e la voglia di condividere».

Il Club del Libro è aperto a ragazze e ragazzi dai 15 ai 35 anni.

Per informazioni e contatti:

392 722 6049

YeppBookClub@gmail.com

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