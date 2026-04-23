Albenga, in possesso di sostanze stupefacenti viene fermato ma oppone resistenza e colpisce i carabinieri: arrestato

Intervento dei carabinieri nel centro di Albenga, dove un uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e possesso di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito, il soggetto, cittadino extracomunitario, è stato fermato dal Nucleo Operativo e Radiomobile poiché trovato in possesso di una quantità di droga. Durante il controllo, però, avrebbe reagito con violenza, arrivando a colpire i militari intervenuti.

Ne è nata una colluttazione, al termine della quale l’uomo è stato bloccato non senza difficoltà e condotto in arresto.

I due carabinieri coinvolti hanno riportato ferite giudicate guaribili rispettivamente in 20 e 7 giorni.

Nella mattinata di oggi si è svolto il processo per direttissima in Tribunale a Savona.