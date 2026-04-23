Utilizzava un cassonetto dei rifiuti nei giardini delle Trincee per nascondere la droga: trovati 13 dosi di hashish e un coltello

Nei giorni scorsi gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria e sicurezza urbana della polizia locale di Savona hanno dato vita ad un'operazione antidroga nei giardini delle Trincee.

Sono intervenuti dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini, preoccupati per il degrado dell’area.

I controlli, effettuati anche in borghese, hanno portato a individuare un ragazzo di 17 anni che, secondo quanto ricostruito, utilizzato un cassonetto dei rifiuti vicino al campo da basket come nascondiglio per la droga.

Dopo averlo osservato in atteggiamenti sospetti con altri soggetti, gli agenti sono intervenuti fermando il giovane. Sotto il cassonetto erano state rinvenute 13 dosi di hashish e un coltello a scatto sporco di sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione domiciliare, svolta con l’ausilio del cane antidroga Rey, ha permesso di sequestrare ulteriore stupefacente e un bilancino di precisione.

"La Polizia Locale di Savona mantiene alta l'attenzione contro il degrado e lo spaccio di droghe nei parchi pubblici, luoghi che devono restare sicuri e a disposizione delle famiglie. Risultano fondamentali le segnalazioni dei cittadini, preziose anche per guidare gli agenti in controlli sempre più mirati ed efficaci, volti a incrementare la sicurezza della comunità" spiegano dal comando d via Romagnoli.