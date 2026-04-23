Trasporto su gomma in Italia: l'evoluzione del comparto logistico e le sfide future

In Italia, la logistica su strada deve fare i conti con un territorio che non facilita i collegamenti e con distretti industriali spesso isolati dalle grandi arterie. Eppure, la movimentazione su gomma resta l'unica soluzione capace di garantire una consegna porta a porta ovunque, dalla piccola officina di provincia alla grande distribuzione organizzata. Negli ultimi anni, però, non è più bastato semplicemente possedere una flotta di mezzi: l’aumento dei costi energetici e le nuove normative sulle emissioni hanno obbligato il settore a cambiare passo.

Per un'azienda che spedisce, individuare dei trasportatori Italia affidabili è diventato oggi un passaggio critico per proteggere i margini di profitto e assicurare che la merce non resti bloccata in magazzino per inefficienze logistiche.

Lo scenario attuale del trasporto merci su strada

Il trasporto su gomma rappresenta la spina dorsale della logistica nazionale, gestendo una quota superiore all'85% delle merci totali movimentate nel Paese. I dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dall'Istat confermano la centralità di questo settore, che conta migliaia di imprese attive, dalle realtà multinazionali alle piccole aziende padronali.

Questa particolare configurazione del mercato assicura una copertura totale del territorio, raggiungendo anche le zone interne e i distretti industriali meno serviti dalla rete ferroviaria. Tuttavia, la frammentazione del comparto impone una riflessione sulla necessità di aggregazioni strategiche, indispensabili per sostenere gli ingenti investimenti richiesti dall'ammodernamento delle flotte e dalle nuove direttive ambientali europee.

Le tappe dell'evoluzione settoriale nell'ultimo periodo

Il quinquennio recente è stato segnato da una discontinuità netta rispetto ai modelli logistici del passato. L'espansione dell'e-commerce ha ridefinito i flussi di carico, accelerando la domanda di servizi di trasporto rapidi, frazionati e totalmente tracciabili.

Questo cambiamento ha imposto una digitalizzazione forzata: l'adozione di software per l'ottimizzazione dei volumi e il monitoraggio dei mezzi in tempo reale è passata da essere un vantaggio competitivo a un requisito minimo di permanenza sul mercato.

Parallelamente, si è assistito a un rinnovo del parco veicolare incentivato dalle normative Euro 6 e dai sussidi per l'acquisto di mezzi a basso impatto. L'integrazione dei dati ha permesso di ridurre i chilometri percorsi a vuoto, migliorando la marginalità delle imprese e riducendo l'impronta carbonica per ogni singola spedizione.

Prospettive strategiche e transizione energetica

Le direttrici future del trasporto su gomma in Italia sono in parte tracciate all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che punta con decisione sulla decarbonizzazione e sullo sviluppo dell'intermodalità.

La sfida per il prossimo decennio risiede nella transizione verso carburanti alternativi, con un focus crescente sull'impiego del biometano, del GNL e, nelle prospettive a lungo termine, dell'idrogeno per le lunghe percorrenze. Per il trasporto dell'ultimo miglio, l'elettrificazione appare ormai la strada tracciata, specialmente per l'accesso ai centri urbani.

Il futuro del settore non vedrà un declino della gomma, bensì una sua evoluzione verso un modello di logistica integrata, dove l'autotrasporto rimane l'anello insostituibile di una catena multimodale più complessa, connessa e a basse emissioni.