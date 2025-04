"Il Gioco della Liberazione": gli studenti di Vado realizzano nelle caselle disegni che raffigurano la Resistenza italiana, savonese e vadese (FOTO)

Anche quest’anno gli alunni delle classi terze della scuola Peterlin di Vado Ligure hanno partecipato allo storico Concorso sulla Resistenza che la Sezione ANPI di Vado Ligure propone da oltre quarant’anni.

In occasione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione (1945/2025), è stata scelta una veste rinnovata, chiedendo agli studenti di realizzare “Il Gioco della Liberazione” (una sorta di Gioco dell’Oca), realizzando nelle singole caselle un elaborato grafico rappresentante un avvenimento importante della Resistenza italiana e/o del comprensorio vadese e savonese.

"Questo progetto ha voluto mettere in 'gioco' i ragazzi: portando il 'Gioco della Liberazione' a scuola, in famiglia, tra gli amici si è voluto far conoscere la Resistenza divertendosi, rendendo più consapevoli soprattutto le nuove generazioni dell’esigenza di costruire insieme un mondo migliore, per rendere viva la Carta Costituzionale che non riguarda solo l'antifascismo ma il diritto al lavoro, alla salute, ad una vita dignitosa, ed il rispetto delle scelte altrui. La proposta di realizzare il 'Gioco della Liberazione' nasce da un’idea del professore di lettere e storia Paolo Silvano, rielaborata, integrata ed ampliata dalla nostra Sezione ANPI - spiegano dall'Anpi vadese - La professoressa di arte Elena Bandelli ha guidato con entusiasmo gli alunni nella realizzazione delle singole caselle. Ai due docenti della scuola Peterlin di Vado Ligure vanno i nostri sentitiù ringraziamenti".

Gli elaborati realizzati da tutti i 75 alunni che hanno partecipato al concorso saranno esposti per tutto il mese di maggio nella Casa della Memoria di Vado Ligure.

Ieri nei giardini di Villa Groppallo si è tenuta la premiazione.