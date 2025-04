Savona, in centro città parte la "rivoluzione" della raccolta rifiuti : ecco i primi cassonetti intelligenti

Inizialmente saranno aperti per abituare i savonesi al cambiamento. Dopo una fase di "rodaggio", i cittadini del centro dovranno utilizzare la scheda che è stata loro consegnata con il kit, per tracciare i rifiuti depositati.

La "rivoluzione" dei cassonetti intelligenti, che ha scatenato molte critiche da parte dei cittadini delle periferie — dove sarà introdotto il porta a porta spinto — è iniziata. Nella notte sono già state allestite alcune isole ecologiche, come quella di via Brignoni; le altre arriveranno nei prossimi giorni.

I cassonetti saranno anche dotati di un sistema di videosorveglianza e tracciabilità dei conferimenti. A quel punto partiranno i controlli: saranno possibili verifiche a campione per monitorare la corretta differenziazione dei materiali da conferire. Resteranno le campane per il vetro, che saranno incrementate in alcune zone.

Verso fine maggio scatterà invece il porta a porta spinto negli altri quartieri della città, con cassonetti condominiali e singoli mastelli.