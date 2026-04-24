Ceriale approva l’aggiornamento del Piano di Emergenza per la riapertura del passaggio pedonale di Rio Fontana

Il Consiglio comunale di Ceriale, nella seduta di ieri pomeriggio, ha approvato l’aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza, con l’integrazione del protocollo operativo relativo al passaggio pedonale in Rio Fontana e le disposizioni per la revisione periodica. Il provvedimento introduce specifiche misure per disciplinare la chiusura del passaggio in caso di allerta meteo.

A partire dal 15 maggio, il sottopasso di via Fontana sarà riaperto al transito pedonale in via sperimentale fino al 15 settembre, come stabilito dall’ordinanza firmata dal vicesindaco Piercarlo Nervo. Si tratta di un collegamento strategico tra la zona a monte, la via Aurelia, il lungomare e il centro cittadino, la cui riattivazione avviene dopo 12 anni.

Sono previsti interventi propedeutici alla riapertura, tra cui la sistemazione delle scalette e delle ringhiere, la pulizia del rio e il potenziamento dell’illuminazione.

"Con l’ordinanza abbiamo aggiornato anche il Piano di Protezione Civile per definire in modo chiaro le azioni da adottare in caso di allerta meteo", spiega il vicesindaco Nervo.

"Finalmente restituiamo alla cittadinanza un passaggio atteso da anni – dichiarano il vicesindaco Piercarlo Nervo e l’assessore ai Lavori pubblici Eugenio Maineri –. È una risposta concreta alle esigenze di residenti e turisti. Grazie alla collaborazione con la Regione siamo riusciti a individuare una soluzione che migliora sicurezza e fruibilità del territorio".

La riapertura consente di ripristinare un collegamento diretto verso il lungomare, particolarmente utile per chi proviene da via Marixe, via Acqui e via Pontetto, contribuendo a ridurre i rischi legati all’attraversamento pedonale della via Aurelia. Le valutazioni tecniche hanno evidenziato come il rischio residuo, di natura idraulica e gestito attraverso misure specifiche, sia inferiore rispetto a quello derivante dall’attraversamento della sede stradale.

Sul punto, la minoranza consiliare, rappresentata da Luigi Giordano, Nadia Ligustro e Marcello Stefanì, ha richiesto l’annullamento in autotutela dell’ordinanza, supportata da lettere inviate a diversi enti con richiesta di verifiche, e ha abbandonato l’aula. «La minoranza ha scelto di non confrontarsi su un tema così importante per la città», commenta il vicesindaco Nervo.

"L’apertura del sottopasso del Rio Fontana è una richiesta storica dei cittadini – aggiunge l’assessore Maineri –. Proprio l’allora vicesindaco Giordano, anni fa, aveva raccolto un cospicuo numero di firme a Ceriale per la riapertura di questo sottopasso. Dispiace che oggi si tenti di ostacolare un risultato atteso da tempo".

La delibera è stata approvata con i voti della maggioranza.