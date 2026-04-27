"Insieme per Benedetta", Pietra Ligure risponde: teatro quasi esaurito per l’evento solidale

È partita lo scorso 13 aprile la prevendita per “Insieme per Benedetta”, l’atteso evento benefico in programma domenica 10 maggio alle 17.45 al Teatro Moretti di Pietra Ligure. L’iniziativa sta registrando un forte interesse da parte del pubblico: il teatro è ormai quasi esaurito e restano disponibili soltanto gli ultimi posti in galleria.

I biglietti, prenotabili con un’offerta minima di 15 euro, sono acquistabili presso la Tabaccheria Rembado in Corso Italia 136. Un’occasione per partecipare a una serata che coniuga intrattenimento e solidarietà.

L’evento è organizzato dall’Associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV” con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure e promette un pomeriggio all’insegna delle emozioni. Sul palco si alterneranno tre nomi noti della comicità italiana – Max Pisu, Andrea Di Marco e Renzo Sinacori – mentre la conduzione sarà affidata a Mario Mesiano.

Non mancherà la musica: protagonista la Babilonia Ethnic Band, che proporrà per l’occasione una versione acustica unplugged, pensata per offrire atmosfere suggestive e grande coinvolgimento emotivo.

Il ricavato dell'evento verrà interamente devoluto al Reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia, denominato “Area Cuore”, dell’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova e servirà per l’acquisto di preziosi quanto sofisticati strumenti chirurgici indispensabili per garantire i migliori risultati e performance durante i complicati e delicati interventi di cardiochirurgia pediatrica.

Alla serata parteciperanno anche figure di primo piano del Gaslini: il direttore della Cardiochirurgia e dell’Area Interdipartimentale Cuore, dottor Guido Michielon, il direttore della Cardiologia, dottor Roberto Formigari, e il cardiologo dottor Alessandro Rimini, che ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per Benedetta e la sua famiglia durante il difficile percorso della malattia.

"Vogliamo con l’occasione ringraziare per la sensibilità ed il sostegno tutti gli artisti ed i collaboratori che interverranno all’evento e sottolineare che il loro contributo sarà offerto in forma totalmente gratuita - il commento dell'organizzazione - Ringraziando anticipatamente ci permettiamo, in considerazione dell’ambizioso scopo della serata, di rivolgere a tutti voi una preghiera ed un invito particolare a partecipare più numerosi possibili. Risate, musica ed emozioni per una causa molto importante: non perdete questa serata speciale".