Laigueglia in lutto per Anna Massaia, storica maestra e mamma del sindaco Manfredi

Laigueglia in lutto per la morte di Anna Massaia, che avrebbe compiuto 97 anni il prossimo settembre.

Era una maestra storica del borgo marinaro e soprattutto la mamma dell’attuale sindaco Giorgio Manfredi. Anna Massaia era la moglie di Paolo Manfredi, ex segretario del Comune di Laigueglia, scomparso una quindicina di anni fa e originario di Vessalico, in Valle Arroscia.

Oltre al sindaco Manfredi, piange la mamma anche la sorella del primo cittadino, caposala presso il reparto di Chirurgia all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il Santo Rosario sarà celebrato mercoledì alle 18.30, mentre giovedì alle 15 saranno celebrati i funerali presso la chiesa parrocchiale di San Matteo.