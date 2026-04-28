Savona Calcio, lutto per la scomparsa di Lino Di Blasio: fu presidente biancoblu nel 1997-1998

Il Savona Calcio in lutto.

E' scomparso a 84 anni Lino Di Blasio che fu presidente nell'annata 1997-1998 ma soprattutto storico dirigente e anche vicepresidente negli anni 80 e 90 ai tempi della presidenza di Marino Del Buono e Enzo Grenno. Lasciò poi il Vecchio Delfino all'arrivo di Gianfranco e Maurizio Montali.

Grande amante dei colori biancoblu, fu presente negli anni dei fasti della C2 nelle ultime due annate di carriera di Pierino Prati e nei primi anni tra i pali tra i professionisti di Walter Zenga. Dopo diversi anni in Serie D (e un anno nell'1988-1989 anche in Promozione, non esisteva l'Eccellenza.ndr), durante il suo anno di presidenza il Savona retrocedette finendo al terzultimo posto (quell'anno vinse il campionato la Sanremese).

Per anni commerciante, da qualche anno viveva ad Albenga.

Al figlio Alessio, stimato avvocato di Savona e ai suoi familiari, le più sentite condoglianze da parte delle redazioni di Savonanews e Svsport.