Pietra Ligure, teatro Moretti sold out per “Insieme per Benedetta”

Sarà un Teatro Moretti gremito in ogni ordine di posti ad accogliere “Insieme per Benedetta”, l’evento benefico in programma domenica 10 maggio alle 17.45 a Pietra Ligure.

La prevendita, aperta lo scorso 13 aprile, ha registrato un’adesione crescente fino al sold out: platea e galleria saranno completamente occupate, a conferma di una partecipazione sentita e trasversale.

Organizzato dall’Associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV” con il patrocinio del Comune, l’evento offrirà un pomeriggio ricco di emozioni tra comicità e musica. Sul palco saliranno volti noti come Max Pisu, Andrea Di Marco e Renzo Sinacori, con la conduzione affidata a Mario Mesiano. A impreziosire la serata, la Babilonia Ethnic Band proporrà una versione acustica unplugged, pensata per coinvolgere il pubblico in un’atmosfera intensa e partecipata.

Il tutto esaurito assume un significato ancora più profondo alla luce dello scopo benefico dell’iniziativa: il ricavato dell'evento verrà interamente devoluto al Reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia, denominato “Area Cuore”, dell’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova e servirà per l’acquisto di preziosi quanto sofisticati strumenti chirurgici indispensabili per garantire i migliori risultati e performance durante i complicati e delicati interventi di cardiochirurgia pediatrica.

Alla serata prenderanno parte anche importanti rappresentanti dell’ospedale Gaslini, tra cui il dottor Guido Michielon, il dottor Roberto Formigari, e il cardiologo dottor Alessandro Rimini, che ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per Benedetta e la sua famiglia durante il difficile percorso della malattia.

"Vogliamo con l’occasione ringraziare per la sensibilità ed il sostegno tutti gli artisti ed i collaboratori che interverranno all’evento e sottolineare che il loro contributo sarà offerto in forma totalmente gratuita - il commento dell'organizzazione - Ringraziando anticipatamente ci permettiamo, in considerazione dell’ambizioso scopo della serata, di rivolgere a tutti voi una preghiera ed un invito particolare a partecipare più numerosi possibili. Risate, musica ed emozioni per una causa molto importante: non perdete questa serata speciale".