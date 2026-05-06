A Ceriale le emozioni dei bambini al centro: incontro con la pedagogista Chiara Mancuso

Prosegue il ciclo di appuntamenti con la pedagogista Chiara Mancuso, organizzato dalla Biblioteca Civica Agostino Sasso - assessorato alla Cultura del Comune di Ceriale con la collaborazione della Fondazione d’Azione Caterina Parodi. L’iniziativa, a ingresso libero, si svolgerà nella Sala Polivalente “Francesco Fizzotti” (Via Primo Maggio 22) e rappresenta un’occasione preziosa di confronto e riflessione sui temi dell’educazione, della crescita e della relazione con i bambini.

Giovedì 7 maggio alle 16,45, la pedagogista condurrà l’incontro dal titolo “Sentire le emozioni dei bambini. Perché è così importante”.

Il percorso si propone come un vero e proprio viaggio educativo, pensato per accompagnare genitori e caregiver nella comprensione dei bisogni emotivi e relazionali dei più piccoli, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane.

Con questo ciclo di appuntamenti, il Comune conferma il proprio impegno nel sostenere le famiglie e promuovere la cultura dell’educazione, offrendo occasioni di crescita condivisa e momenti di qualità dedicati alla comunità.

Chiara Mancuso è pedagogista, specialista nel Brazleton Touchpoints Approach, educatrice socio-pedagogica e formatrice, con una consolidata esperienza nella fascia 0-6 anni e nel sostegno alla genitorialità.

L’ultimo incontro si svolgerà il 18 giugno, con il titolo “Tra la noia e il ‘fare’ tante cose: che cosa è importante valorizzare”.