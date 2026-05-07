Savona, nella Giornata Regionale della Polizia Locale premi agli agenti eroi della Liguria

Un uomo in arresto cardiaco rianimato e in attesa dei sanitari, operazioni di contrasto al traffico di droga e al traffico illecito di rifiuti. Sono alcune delle motivazioni delle onorificenze che saranno consegnate il 13 maggio a Savona in occasione della Giornata Regionale della Polizia Locale, organizzata dalla Regione Liguria con la partecipazione del Comune di Savona. L’evento si terrà in piazza Sisto IV.

Le onorificenze sono state stabilite dal decreto del presidente della Regione, Marco Bucci, e tra gli episodi premiati spiccano numerosi interventi di soccorso che hanno consentito di salvare vite umane, oltre alla lotta contro comportamenti illeciti.

Polizia Locale di Genova: sovrintendente Enrico Raffo, agente scelto Francesco Parodi, agente Massimiliano Mauceri, agente Manuele Belbahloul; Gruppo Operativo di Contrasto agli Stupefacenti (GOCS): vice commissario Paolo Michieli, vice commissario Igino Marino, agente scelto Andrea Barella, agente scelto Riccardo Dotti; agenti: Dario Andrea Pittera, Maria Grazia Sala, Giacomo Musiari, Michele Iacconi, Mirko Ottonello, Klajdi Beshiri, Edoardo Oliveri.

Polizia Locale di Ronco Scrivia (GE): commissario Paolo Toscano.

Polizia Locale di La Spezia: vice commissario Nicolò Del Sole.

Polizia Locale di Savona: Nucleo Polizia Edilizia e Ambiente (NOPEA): vice commissario Davide Vazzana; agenti: Matteo Bassi, Gina Bogliolo, Riccardo Armellino, Stefano Guglielmetti, Asia Paciullo, Davide Rivieccio, Emanuele Vitiello, Erika Maffone.

Polizia Locale di Albenga (SV): assistente Vincenzo Di Gennaro.

Le onorificenze regionali, sottolinea il decreto, non premiano il semplice svolgimento del dovere quotidiano, ma azioni caratterizzate da coraggio, professionalità, spirito investigativo e capacità di intervento in situazioni eccezionali. Un riconoscimento che valorizza il ruolo sempre più centrale della Polizia Locale nella sicurezza e nella tutela delle comunità liguri.



