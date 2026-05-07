Savona, ponte sul Quiliano: al via il senso unico alternato sulla via Aurelia

È entrato in funzione da oggi il semaforo che disciplina il traffico a senso unico alternato sul ponte del torrente Quiliano, a Zinola, lungo la via Aurelia tra Savona e Vado Ligure. La modifica alla viabilità si è resa necessaria per consentire l’avvio del cantiere che porterà alla completa demolizione e successiva ricostruzione del ponte.

Anas ha precisato che la circolazione non verrà mai completamente sospesa: durante tutte le fasi dell’intervento sarà comunque possibile transitare, seppur regolati dal semaforo. In questa prima fase, prevista fino al mese di ottobre, resterà chiusa la corsia lato mare; successivamente i lavori interesseranno la carreggiata lato monte.

L’apertura del cantiere era inizialmente prevista soltanto dopo la conclusione degli interventi sulla superstrada, ma Anas ha spiegato che le condizioni della struttura hanno imposto un’accelerazione dei tempi.

Nel frattempo, nella giornata di ieri è stato riaperto al traffico il cavalcavia Ferraris, in direzione Savona, lungo la strada di scorrimento veloce.