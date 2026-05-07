La Confcommercio savonese accoglie il segretario generale Barbieri: «Attestato di fiducia per una famiglia che continua a crescere»

Nel percorso di rafforzamento del dialogo tra la struttura nazionale e le realtà territoriali, giornata savonese dove si è posta una particolare attenzione alle specificità economiche locali, ossia quelle di un territorio fortemente legato al comparto turistico e alle dinamiche demografiche in evoluzione, per il segretario generale di Confcommercio, Marco Barbieri, accolto questa mattina nella sede provinciale dell’associazione per un incontro coi rappresentanti del territorio e per conoscere da vicino le principali realtà economiche provinciali.

Nel corso della visita, Barbieri ha incontrato il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra, il vicepresidente Giuseppe Molinari, la giunta, i presidenti delle categorie e i responsabili dei servizi, in un momento di confronto e condivisione interno alla struttura associativa.

Nel pomeriggio il segretario generale ha poi visitato la sede operativa, occasione per incontrare personalmente i dipendenti e approfondire il lavoro quotidiano svolto a sostegno delle imprese della provincia.

«Una giornata significativa all’insegna del dialogo, della collaborazione e della valorizzazione della nostra organizzazione» ha commentato il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra. «È emersa un’ottima sinergia tra l’impostazione del lavoro e della gestione dei servizi data da Confcommercio nazionale e quella che stiamo portando avanti a Savona negli ultimi anni. Un aspetto per noi importantissimo, che rappresenta la conferma, arrivata oltretutto da parte del segretario nazionale, che la via da noi intrapresa è corretta».

«È la prima volta che un segretario generale visita Savona, l’arrivo di Barbieri rappresenta dunque un attestato di fiducia verso il Savonese, oltre che motivo di orgoglio - continua Schiappapietra - È stato con noi tutta la giornata, ha incontrato tutti, dai dirigenti agli impiegati, lo ringraziamo, perché è stato un bel momento di condivisione del lavoro che stiamo portando avanti».

Motivo d’orgoglio che si va a sommare a quello per la crescente adesione all’associazione. «La famiglia di Confcommercio Savona sta crescendo: siamo partiti con 23 persone, oggi, dopo tre anni di lavoro, siamo 50. Il dato racconta una crescita dell’attività, dell’economia e nuove sfide a cui rispondere: Barbieri ha mostrato grande attenzione per il nostro territorio, un’area particolare, perché qui i servizi legati al turismo rappresentano la parte più forte della nostra economia, in un contesto dove il dato anagrafico sale» chiosa il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra.