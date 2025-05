Minaccia un contendente con una bottiglia di vetro rotta, spavento in Piazza Nazioni ma la Polizia evita il peggio

E' stato necessario l’intervento delle Forze dell'ordine, con due volanti della Polizia di Stato e una pattuglia della Polizia locale savonese, per placare una rissa che, intorno alle 15, ha messo in apprensione i presenti in Piazza delle Nazioni.

Due uomini in evidente stato di alterazione hanno cominciato a discutere animatamente fino a dare in escandescenza con uno dei due che si è armato di una bottiglia rotta minacciando il contendente.

Sono state alcune mamme che in quel momento si trovavano nel vicino parco giochi, preoccupate per la situazione, a contattare le forze dell’ordine.

Una volta intervenute, queste ultime, hanno immobilizzato i due uomini accompagnando uno dei due in Questura per ulteriori accertamenti. L’episodio si è risolto fortunatamente senza feriti e senza particolari conseguenze per i presenti.