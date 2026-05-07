C’è una parte del benessere del gatto che passa dalla prevenzione, ed è qui che Stronghold torna in primo piano

Il benessere del gatto non dipende solo da alimentazione corretta, arricchimento ambientale e controlli veterinari periodici. Una quota rilevante è legata alla prevenzione parassitaria, troppo spesso sottovalutata finché non compaiono prurito, lesioni cutanee o malattie più gravi. In questo scenario, prodotti come Stronghold assumono un ruolo centrale in una strategia di prevenzione moderna e basata su evidenze scientifiche.

Il tema è particolarmente rilevante per chi convive con uno o più gatti, per i professionisti che operano nel settore pet (ambulatori, toelettatori, pet sitter), ma anche per chi gestisce colonie feline o strutture di accoglienza. Comprendere perché e come intervenire in modo preventivo, anziché reattivo, significa ridurre sofferenze agli animali, contenere i costi nel medio periodo e limitare la diffusione di alcune zoonosi, cioè malattie trasmissibili all’uomo.

Scenario: perché oggi la prevenzione parassitaria del gatto è così strategica

Negli ultimi vent’anni la relazione con il gatto è profondamente cambiata. Secondo stime recenti sul comparto pet europeo, il numero di gatti in famiglia ha superato quello dei cani in vari Paesi, Italia inclusa. Una quota crescente di questi animali vive prevalentemente in casa, ma non per questo è esente dal rischio di infestazioni parassitarie.

Almeno tre dinamiche spiegano perché la prevenzione, e quindi l’uso corretto di antiparassitari come Stronghold, sia oggi così cruciale:

● Aumento della mobilità: i gatti viaggiano di più (vacanze, seconde case, trasferimenti), entrano in contatto con nuovi ambienti e nuovi vettori.

● Cambiamenti climatici: inverni più miti e stagioni calde più lunghe permettono a pulci, zecche e altri parassiti di rimanere attivi molte più settimane all’anno.

● Maggiore densità urbana: cortili, giardini condominiali e colonie feline urbane creano un ecosistema ideale per la circolazione di pulci, acari e parassiti intestinali.

A tutto questo si aggiunge un elemento spesso trascurato: il fatto che un gatto viva in appartamento non azzera il rischio. Pulci e uova possono entrare in casa attraverso le scarpe, altri animali, oggetti (coperte, cucce, trasportini), oppure grazie alla semplice aerazione di ambienti infestati nelle vicinanze.

In questo quadro, una profilassi strutturata, basata su prodotti con comprovata efficacia e sicurezza, diventa parte integrante di una medicina veterinaria orientata alla prevenzione, non solo alla cura delle emergenze. Centri specializzati come centrovete.net hanno un ruolo chiave nel tradurre queste evidenze scientifiche in protocolli concreti e personalizzati per ogni gatto.

Dati e statistiche: quanto sono diffusi i parassiti nei gatti

Per comprendere il peso reale del problema, è utile guardare ad alcuni dati disponibili in letteratura veterinaria italiana ed europea (fonti: società scientifiche veterinarie europee e italiane, report di settore sul mercato pet).

Le principali indicazioni che emergono sono le seguenti:

1. Pulci

Le pulci (in particolare Ctenocephalides felis) rappresentano il parassita esterno più frequente nel gatto domestico. Diversi studi europei condotti su gatti visitati in ambulatorio indicano che, a seconda dell’area geografica e dello stile di vita, fra il 15% e oltre il 40% dei soggetti esaminati presenti infestazioni attuali o recenti. Anche in gatti tenuti apparentemente solo in casa, le quote di positività possono risultare significative, spesso intorno al 10–15% nelle aree urbane più dense.

2. Parassiti intestinali

Per quanto riguarda i parassiti interni (come Toxocara cati, Ancylostoma tubaeforme, Dipylidium caninum), varie indagini italiane ed europee riportano percentuali di positività che nei gatti di proprietà oscillano intorno al 10–20%, ma che possono salire oltre il 30–40% in gatti che escono liberamente, vivono in colonia o hanno accesso a prede (roditori, piccoli uccelli). I gattini e i soggetti immunodepressi sono le categorie a maggior rischio.

3. Acari e parassiti di superficie

Otodectes cynotis, l’acaro responsabile della rogna auricolare, è molto più frequente nei gattini, negli animali provenienti da rifugi o colonie e nei soggetti che vivono a stretto contatto con altri felini. In questi contesti, una quota consistente dei soggetti può risultare infetta. Anche acari che causano rogna notoedrica o demodicosi, pur meno frequenti, sono ben documentati e complicano il quadro dermatologico.

4. Zoonosi e impatto sulla salute umana

Alcuni parassiti del gatto rispondono alla definizione di zoonosi, cioè malattie o agenti potenzialmente trasmissibili all’uomo. È il caso, ad esempio, di Toxocara cati, responsabile di forme di larva migrans viscerale e oculare nell’essere umano, soprattutto in bambini che frequentano ambienti contaminati. I dati epidemiologici disponibili indicano che una quota non trascurabile di infezioni umane è riconducibile a una gestione inadeguata dei parassiti negli animali domestici e nelle colonie feline non controllate.

Questi numeri, pur con differenze tra un’indagine e l’altra, convergono su un punto: i parassiti nel gatto non sono un evento raro, occasionale e confinato ai soli soggetti che vivono all’aperto. Rappresentano piuttosto una presenza strutturale, che richiede protocolli di prevenzione continui e non interventi sporadici.

Stronghold: cosa fa e perché è centrale in un piano di prevenzione

Stronghold è un antiparassitario spot-on, cioè un prodotto da applicare sulla cute del gatto, in genere alla base del collo. Il principio attivo, la selamectina, appartiene alla classe delle avermectine e agisce in modo mirato sui parassiti, interferendo con specifici canali ionici e portando alla loro paralisi e morte.

Dal punto di vista clinico, Stronghold si è affermato come strumento di prevenzione e controllo perché copre, secondo le indicazioni registrate e se usato correttamente, un ampio spettro di parassiti interni ed esterni, tra cui:

● pulci adulte e parte delle forme immature presenti nell’ambiente domestico;

● alcuni parassiti intestinali (per esempio alcuni nematodi come Toxocara cati e Ancylostoma tubaeforme);

● acari dell’orecchio (Otodectes cynotis);

● in base alle formulazioni e alle indicazioni, altri parassiti sistemici di interesse veterinario.

È importante sottolineare che l’efficacia e il profilo di sicurezza derivano non solo dal principio attivo, ma anche dalla corretta scelta del dosaggio, dalla frequenza di somministrazione e dal rispetto scrupoloso delle indicazioni veterinarie. L’approccio “fai da te” espone a rischi di sottodosaggio (con conseguente inefficacia e possibile comparsa di resistenze) o, al contrario, a errori di sovradosaggio.

La centralità di Stronghold in un piano di prevenzione nasce da tre elementi chiave: la copertura multi-parassitaria, la somministrazione mensile semplice e il buon profilo di tollerabilità documentato nella pratica clinica. Ciò consente di integrare la prevenzione parassitaria nel calendario di cura del gatto, insieme a vaccinazioni, controlli ematochimici e monitoraggio nutrizionale.

Rischi e criticità se non si interviene in prevenzione

Trascurare la prevenzione parassitaria nel gatto non significa solo esporsi a qualche episodio di prurito. Le implicazioni sono più ampie e riguardano sia la salute dell’animale, sia quella dell’ambiente domestico e, in alcuni casi, delle persone.

1. Malattie dermatologiche e sistemiche

Le pulci, oltre a causare disagio e prurito, possono essere responsabili di dermatite allergica da pulci (DAP), una condizione infiammatoria che in alcuni gatti si manifesta con prurito intenso, lesioni autoindotte, alopecia e infezioni batteriche secondarie. Nei soggetti più sensibili bastano poche punture per mantenere uno stato infiammatorio cronico, difficile da gestire senza un controllo rigoroso delle pulci.

I parassiti intestinali, soprattutto in gattini e soggetti debilitati, possono determinare diarrea, vomito, dimagrimento, anemia e, nei casi più gravi, occlusioni intestinali. Nel lungo periodo, un carico parassitario persistente sottrae nutrienti e mina la capacità dell’animale di mantenere un buono stato di salute generale.

2. Contaminazione ambientale

Un gatto infestato da pulci è spesso solo la punta dell’iceberg: la maggior parte del ciclo vitale delle pulci avviene nell’ambiente (uova, larve, pupe), su tessuti, fessure, tappeti, cucce. Senza una prevenzione strutturata, la casa può diventare un serbatoio di infestazione che si autoalimenta, rendendo molto più complesso e costoso il controllo successivo. La stessa logica vale per le uova di parassiti intestinali rilasciate con le feci, che possono contaminare lettiere, cortili, giardini.

3. Rischi per l’uomo e per altri animali

Come già accennato, alcune parassitosi del gatto interessano anche l’essere umano. Bambini, anziani, persone immunodepresse sono categorie particolarmente vulnerabili. Inoltre, la convivenza tra più animali (altri gatti, cani, piccoli mammiferi domestici) facilita il passaggio di parassiti tra specie diverse, con quadri talvolta più complessi da gestire.

In sintesi, scegliere di non investire in prevenzione significa spesso affrontare, nel medio periodo, un costo complessivo più alto, sia economico (visite d’urgenza, terapie più lunghe) sia in termini di benessere dell’animale e della famiglia.

Opportunità e vantaggi di una strategia preventiva ben strutturata

L’adozione di un protocollo di prevenzione parassitaria che includa Stronghold offre vantaggi concreti, che vanno oltre la semplice “assenza di pulci”.

1. Benessere complessivo del gatto

Un gatto protetto in modo costante mostra in genere migliore qualità del mantello, minor incidenza di lesioni cutanee e meno episodi di prurito o fastidio. La prevenzione delle infestazioni massicce riduce anche il rischio di anemia da pulci, particolarmente pericolosa nei gattini e nei soggetti deboli. Un organismo non gravato da parassiti è inoltre più reattivo alle vaccinazioni, mantiene meglio il peso forma e presenta un profilo ematochimico più stabile.

2. Stabilità dell’ambiente domestico

Mantenere sotto controllo pulci, acari e parassiti intestinali riduce in modo significativo la carica parassitaria nell’ambiente. Questo si traduce in minore necessità di interventi straordinari di bonifica, igienizzazioni aggressive, lavaggi ripetuti di tessuti e superfici. In un contesto familiare con bambini o persone fragili, l’effetto indiretto sulla serenità quotidiana non è trascurabile.

3. Riduzione dell’uso di farmaci di emergenza

Una corretta prevenzione consente spesso di limitare l’impiego di cortisonici, antibiotici, antiparassitari di “seconda linea” o terapie combinate, che vengono invece richieste quando la situazione è già degenerata (dermatiti complicate, diarree croniche, infezioni secondarie). Da un punto di vista di medicina razionale, prevenire significa usare meno farmaci nel complesso, in modo più mirato, con minore impatto sull’organismo del gatto.

4. Pianificazione economica più prevedibile

Per famiglie e associazioni che gestiscono più gatti, l’aspetto economico è tutt’altro che marginale. La creazione di un piano antiparassitario annuale, concordato con il veterinario, permette di prevedere con buona approssimazione i costi legati alla prevenzione, riducendo gli imprevisti spesso onerosi legati alle urgenze. In questo contesto, Stronghold, inserito in un protocollo razionale, rappresenta uno dei cardini farmacologici più utilizzati.

Come impostare un piano di prevenzione con Stronghold: indicazioni operative

La prevenzione non si esaurisce nella scelta di un singolo prodotto, per quanto efficace. È la progettazione del piano complessivo a fare la differenza. Alcune linee guida generali possono aiutare proprietari, volontari e operatori a orientarsi, fermo restando che ogni decisione va personalizzata dal medico veterinario curante.

1. Valutazione iniziale del gatto

Prima di impostare un calendario preventivo è fondamentale considerare:

● età (gattino, adulto, anziano);

● stato di salute generale (patologie croniche, terapie in corso);

● stile di vita (solo appartamento, giardino, libero accesso all’esterno);

● contesto familiare (presenza di bambini, altri animali, persone immunodepresse);

● provenienza (allevamento, colonia, rifugio, strada).

Questa valutazione permette di capire quali parassiti rappresentano il rischio principale e di definire la frequenza ottimale di applicazione di Stronghold e di eventuali prodotti complementari.

2. Frequenza e stagionalità

Nelle aree a clima temperato, la finestra di rischio per pulci e altri parassiti si è progressivamente ampliata. In molte regioni italiane, l’utilizzo continuativo di antiparassitari per la maggior parte dell’anno è ormai la norma raccomandata da numerosi veterinari. La cadenza tipica di Stronghold è mensile, ma il numero di mesi l’anno in cui applicarlo dipende dalle condizioni locali e dallo stile di vita del gatto.

3. Integrazione con altre misure

Stronghold copre un ampio spettro, ma la prevenzione completa richiede spesso un approccio integrato:

● gestione igienica della lettiera e delle feci (rimozione frequente, corretto smaltimento, pulizia periodica dei contenitori);

● pulizia regolare di cucce, coperte, tessuti e superfici dove il gatto riposa;

● eventuale uso di prodotti specifici per l’ambiente in caso di infestazioni importanti, sempre su indicazione veterinaria;

● programmi di sverminazione mirata, basati su esami coprologici periodici.

4. Educazione del proprietario

Anche il miglior piano terapeutico fallisce se non è compreso e condiviso da chi convive con l’animale. È utile che veterinari e strutture come centri specialistici illustrino in modo chiaro:

● come applicare correttamente il prodotto;

● perché non saltare le applicazioni anche se non si vedono pulci o sintomi;

● come riconoscere i segni precoci di un’eventuale reinfestazione;

● quali cautele osservare in caso di convivenza con bambini, altri animali o persone sensibili.

Solo con una comunicazione accurata si trasforma Stronghold da “prodotto da mettere ogni tanto” in strumento consapevole di prevenzione, integrato nel percorso di cura del gatto.

Aspetti normativi e responsabilità del proprietario

La gestione dei farmaci veterinari, antiflemmatori o antiparassitari, è regolata da norme precise, che mirano a tutelare la salute animale, quella pubblica e l’ambiente. Senza entrare in tecnicismi giuridici, è utile richiamare alcuni principi generali che incidono direttamente sulla pratica quotidiana.

1. Prescrizione e uso corretto dei farmaci

Prodotti come Stronghold rientrano nella categoria dei medicinali veterinari soggetti a specifiche disposizioni in materia di prescrizione, dispensazione e tracciabilità. Il veterinario è la figura abilitata a valutare indicazioni, dosaggi e controindicazioni, mentre il proprietario ha la responsabilità di attenersi alle istruzioni ricevute e ai foglietti illustrativi.

2. Tutela del benessere animale

In molte normative nazionali ed europee è previsto un obbligo generale di garantire standard minimi di benessere agli animali di cui si ha la responsabilità. Ciò comprende la prevenzione di sofferenze evitabili, tra cui rientrano anche condizioni patologiche legate a parassitosi non gestite. Trascurare completamente la prevenzione, soprattutto in presenza di segnali evidenti di infestazione, può configurarsi come una forma di negligenza rispetto al dovere di cura.

3. Responsabilità igienico-sanitaria

I proprietari di animali sono chiamati a evitare, per quanto ragionevolmente possibile, la diffusione di parassiti e malattie all’ambiente e ad altri soggetti, animali e umani. Ciò implica la corretta gestione di lettiere, deiezioni, rifiuti e materiali potenzialmente contaminati. Un piano preventivo ben impostato con antiparassitari idonei contribuisce in maniera significativa al rispetto di questo dovere.

In prospettiva, l’allineamento fra buona pratica veterinaria e rispetto degli obblighi normativi passa proprio attraverso protocolli di prevenzione strutturati, in cui l’uso corretto di prodotti come Stronghold non è un optional, ma parte di una responsabilità condivisa tra proprietario e professionista.

FAQ

Stronghold è necessario anche per un gatto che vive solo in appartamento?

Sì, perché il rischio non deriva solo dall’accesso all’esterno. Pulci e loro uova possono essere trasportate in casa tramite scarpe, indumenti, altri animali o oggetti contaminati. Inoltre, la copertura di Stronghold non si limita alle pulci, ma include anche alcuni parassiti interni e acari, che possono interessare anche gatti apparentemente “indoor”. La valutazione del singolo caso va sempre fatta con il veterinario, ma nella pratica clinica molti gatti di casa traggono beneficio da una prevenzione regolare.

Ogni quanto tempo va applicato Stronghold al gatto?

La cadenza standard di Stronghold è generalmente mensile, ma il numero di mesi in cui applicarlo dipende da fattori come area geografica, stile di vita del gatto e livello di rischio. In molte regioni, i veterinari consigliano una copertura per gran parte dell’anno, se non continuativa. È fondamentale attenersi al piano indicato dal medico veterinario curante, senza prolungare i tempi tra un’applicazione e l’altra in autonomia.

Stronghold protegge il mio gatto da tutti i parassiti possibili?

Nessun antiparassitario copre ogni possibile parassita. Stronghold ha un ampio spettro d’azione e protegge da diversi parassiti interni ed esterni di comune riscontro nel gatto, ma in alcuni contesti possono essere necessari prodotti aggiuntivi o strategie complementari (per esempio per specifiche zecche o altri agenti). Per questo la prevenzione va sempre inquadrata in un piano globale, definito dal veterinario, che tenga conto dei rischi reali cui è esposto il singolo animale.

Conclusioni: fare della prevenzione una scelta consapevole

Una parte fondamentale del benessere del gatto passa dalla prevenzione, e in questo ambito Stronghold rappresenta uno dei cardini terapeutici più consolidati. Non si tratta solo di evitare le pulci, ma di proteggere l’animale da una serie di parassiti che incidono sul suo stato di salute generale, sulla qualità della vita e, in alcuni casi, sulla sicurezza dell’ambiente domestico.

L’evoluzione dei dati epidemiologici, i cambiamenti climatici e lo stile di vita moderno rendono sempre meno attuale l’idea che “il gatto di casa non ha bisogno di antiparassitari”. Una strategia davvero responsabile richiede invece:

● una valutazione personalizzata del rischio;

● un piano preventivo strutturato, con applicazioni regolari;

● l’integrazione tra farmaci efficaci, igiene ambientale ed educazione del proprietario;

● un dialogo continuo con il veterinario di fiducia.

Per chi convive con uno o più gatti, per chi gestisce colonie o strutture di accoglienza, il passo successivo è trasformare queste informazioni in scelte operative: discutere con il proprio veterinario quale protocollo sia più indicato, verificare la corretta applicazione dei prodotti, monitorare nel tempo la risposta dell’animale e adattare la strategia alle diverse fasi della vita del gatto.

Affrontare il tema della prevenzione con consapevolezza significa, in definitiva, assumersi fino in fondo la responsabilità del benessere del proprio animale, riducendo i rischi evitabili e costruendo, giorno dopo giorno, le basi per una convivenza più serena e più sana per tutti i membri della famiglia, umani e felini.













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