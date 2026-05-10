Carcare, la giunta difende il bando sul commercio: "Ricostruzioni prive di fondamento"

Il sindaco Rodolfo Mirri e l’assessore al Commercio e alle Attività produttive Massimo Marini replicano al gruppo di opposizione “Insieme per Carcare” sul bando per il commercio.

"Si tratta di dichiarazioni che contengono ricostruzioni e affermazioni prive di fondamento, tali da generare confusione tra i cittadini. È proprio per questo che i cittadini carcaresi il 15 maggio 2023 hanno scelto di voltare pagina, dando il benservito politico a Ferraro & company dopo 14 anni di amministrazione che hanno lasciato il territorio senza risposte concrete, ma evidentemente con idee ancora molto confuse", replicano dall’amministrazione comunale.

"Sul bando per incentivare il commercio è bene chiarire alcuni aspetti fondamentali. Il progetto nasce con un obiettivo preciso: favorire nuove aperture nel centro storico e sostenere concretamente il rilancio del tessuto commerciale cittadino. Chi oggi critica l’iniziativa dovrebbe sapere — o forse fa finta di non sapere — che, prima della pubblicazione di un bando, è necessaria la copertura finanziaria, cioè la disponibilità di risorse già stanziate e utilizzabili per essere impegnate e assegnate".

"Come già annunciato dall’amministrazione, siamo pronti a investire ulteriori 50 mila euro, portando così il fondo complessivo a 100 mila euro. Nel caso in cui non dovessero arrivare domande sufficienti, tali risorse verranno comunque reinvestite in altri servizi o opere a beneficio della comunità carcarese. Per quanto riguarda le polemiche sull’IVA, le dichiarazioni della minoranza dimostrano una scarsa conoscenza del funzionamento fiscale: le eventuali nuove attività non subirebbero alcuna perdita, poiché le imprese possono detrarre l’IVA secondo quanto previsto dalla normativa vigente".

"Questa operazione è stata voluta e finanziata direttamente dall’amministrazione comunale attraverso risorse dei cittadini carcaresi e non necessita di alcun accordo preventivo con Regione Liguria o con l’assessorato regionale competente. Regione Liguria, infatti, pubblica autonomamente ulteriori bandi che possono sommarsi a quelli comunali, non esistendo alcun vincolo di incompatibilità. Il vincolo dei tre anni previsto nel bando rappresenta inoltre una clausola ordinaria, presente nella quasi totalità dei bandi pubblici europei, nazionali e regionali, con l’obiettivo di evitare operazioni speculative e garantire continuità alle attività beneficiarie".

"Non si tratta quindi di un’operazione di facciata, ma di un intervento concreto, sostenuto da risorse reali e finalizzato a incentivare nuove aperture commerciali. Al contrario, nei 14 anni di governo della precedente amministrazione ben poco è stato fatto per il commercio locale. Basti ricordare l’eliminazione, voluta dalla giunta di Bologna De Vecchi e Ferraro, del vincolo degli 800 metri che garantiva, e avrebbe garantito, una forma di tutela alle attività del territorio rispetto all’insediamento di medie strutture di vendita", aggiungono.

"Come già sottolineato più volte, non sarebbe nostra intenzione alimentare polemiche sui social o sui media. Tuttavia, diventa necessario intervenire quando vengono diffuse informazioni fuorvianti, affinché i cittadini possano conoscere la verità dei fatti, nel segno della trasparenza che da sempre contraddistingue il nostro operato", concludono Mirri e Marini. L’amministrazione comunale conferma "il proprio impegno costante a sostegno del tessuto commerciale e produttivo locale, attraverso iniziative e progetti finalizzati alla valorizzazione del territorio e al miglioramento dei servizi per la cittadinanza".