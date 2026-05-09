Sassello, ufficiali le nomine dei nuovi assessori Marina Lombardi e Bruno Antonio De Felice

Marina Lombardi e Bruno Antonio De Felice sono i nuovi membri della giunta in comune a Sassello.

Come già annunciato il sindaco Gian Marco Scasso ha firmato il decreto di nomina degli assessori dopo le dimissioni in toto dell'ex assessore Sabrina Vernero e dell'assessore Italo Caviglia insieme al consigliere Adelmo Dabove per frizioni con il primo cittadino e con i consiglieri rimasti al suo fianco.

Lombardi, ex sindaco di Stella dal 2011 al 2021, presidente dell'associazione Sandro Pertini, entra così come assessore esterno. De Felice invece entra in giunta dopo la nomina da consigliere e a breve verrà nominato anche vicesindaco.

A rimanere in consiglio i consiglieri Martino Zunino, Elena Massacesi, Claudia Manolio e Vincenzo Pinto. Numeri risicati che tengono in bilico la stabilità dell'amministrazione e per questo nel prossimo consiglio comunale in prima convocazione previsto il 13 maggio ed in seconda convocazione il 25 maggio saranno previste le modifiche al regolamento dello stesso e dello statuto comunale proprio per consentire l'utilizzo dello streaming ai consiglieri che non potranno essere in presenza (come il consigliere Martino attualmente in Erasmus).