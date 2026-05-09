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Politica | 09 maggio 2026, 14:00

La Lega in piazza con i gazebo: confronto con i cittadini e rilancio del tesseramento

Domenica 10 maggio a Savona e sabato 16 maggio ad Albissola gli incontri informativi per presentare l’attività politica del partito e i risultati su sicurezza, famiglia e fisco

La Lega in piazza con i gazebo: confronto con i cittadini e rilancio del tesseramento

La Lega ha promosso una serie di gazebo informativi per incontrare i cittadini. Gli appuntamenti previsti si terranno domenica 10 maggio dalle 9.30 alle 12.30, in corso Italia a Savona e sabato 16 maggio dalle 9.30 alle 12.00 in piazza dei Leuti ad Albissola Marina.

"L’appuntamento di Savona assume quest’anno un valore simbolico, cadendo proprio nel giorno della Festa della Mamma. In questa cornice, intendiamo riaffermare i valori della famiglia tradizionale che sono da sempre il nostro pilastro", commenta Giorgio Calabria, segretario cittadino. 

"L'iniziativa rappresenta un’importante occasione per rilanciare il tesseramento e consolidare il dialogo diretto con i cittadini. Vogliamo offrire un momento di confronto trasparente sull'azione politica del Partito, sia a livello locale che nazionale, evidenziando i traguardi raggiunti in Regione Liguria e al Governo. Durante l'evento verrà distribuito materiale informativo focalizzato sui risultati ottenuti grazie alla Lega in ambiti cruciali come sicurezza, casa, famiglia e fisco", conclude. 

Redazione

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