Albenga, atti persecutori ad una ragazza: arrestato dai carabinieri un 34enne irregolare

La settimana scorsa, la quotidiana attività di controllo del territorio effettuata dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Savona per la prevenzione e la repressione degli illeciti in genere, ha portato all’identificazione di oltre 2340 persone ed al controllo di 1294 veicoli. Nello stesso periodo sono state arrestate sette persone e altre undici sono state indagate in stato di libertà a vario titolo, segnalandole alla competente Autorità Giudiziaria.

In particolare, la Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Savona lo scorso fine settimana ha arrestato, in flagranza di reato, due uomini di origine albanese, indagati per spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando 127 grammi di cocaina, 4 grammi di hashish ed oltre 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività.

I Carabinieri delle Stazioni di Albenga, Borghetto Santo Spirito, Ceriale e Stella, in quattro distinte attività hanno proceduto all’arresto di quattro persone, in esecuzione ad altrettanti ordini di carcerazione emessi dal Tribunale di Savona, come aggravamento di misure alternative alla detenzione alle quali erano sottoposti.

La Stazione Carabinieri di Albenga ha segnalato una situazione di perduranti atti persecutori nei confronti di una ragazza ingauna, a seguito della quale l’Autorità Giudiziaria di Savona ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che i militari hanno eseguito nei confronti di un 34enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale.

La Stazione Carabinieri di Alassio, al termine di un’articolata attività investigativa, ha deferito due donne trentenni piemontesi, indagate per un furto aggravato di occhiali da sole di ingente valore, effettuato ai danni di un esercizio commerciale lo scorso febbraio.

I militari di Loano e Carcare hanno indagato due persone per due distinte truffe, una che riguardava una falsa vendita online e la seconda per operazioni di trading online inesistenti.

Un ventunenne della Val Bormida, infine, è stato denunciato dalla Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Savona, in quanto, in violazione del recente Decreto Sicurezza, è stato sorpreso nel centro cittadino con indosso un coltello. Lo stesso è stato contestualmente segnalato alla Prefettura del capoluogo in quanto trovato in possesso di modiche quantità di stupefacente (uno spinello e circa un grammo tra cocaina e hashish).

"I procedimenti sono attualmente nella fase preliminare, i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria" spiegano dal Comando provinciale.











