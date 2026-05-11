Come tutelare le tartarughe Caretta caretta: a Savona una conferenza con le "istruzioni per l'uso" in vista dell'estate

Punta ad accendere i riflettori su un fenomeno sempre più rilevante per l'ecosistema costiero locale per cercare di formare cittadini sempre più consapevoli dell'ambiente che li circonda, con l'obbiettivo di proteggerlo, l'appuntamento che il prossimo 13 maggio, dalle 17:30 alle 18:30, si terrà nella Sala Rossa del palazzo comunale di Savona dal titolo "I nidi di tartaruga in Liguria: dal mare alla spiaggia".

La conferenza si concentrerà sulla presenza dei nidi della specie Caretta caretta nel savonese. Il programma dell'incontro si preannuncia dallo spiccato taglio operativo, con l'obiettivo di educare la cittadinanza alla convivenza con questa specie protetta. Gli esperti illustreranno le tecniche per riconoscere le tracce lasciate dalle tartarughe sugli arenili, fornendo consigli pratici e suggerimenti su come intervenire correttamente per non compromettere la nidificazione.

A supporto della divulgazione scientifica, la conferenza sarà arricchita dalla proiezione di immagini e video esclusivi, realizzati sul campo durante i progetti di ricerca degli enti coinvolti, per offrire al pubblico un'esperienza visiva e formativa diretta.

Questa preziosa iniziativa è il risultato di una forte sinergia tra diverse realtà impegnate nella tutela del mare e del territorio, tra cui l'Associazione Menkab, l'Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, l'AERA (Associazione Europea Rotary per l'Ambiente), ARPAL e il GLIT. La collaborazione tra istituzioni, associazioni ambientaliste e il Rotary evidenzia l'importanza di un'azione corale per la protezione della biodiversità ligure.