Andora, ecco la Bandiera Blu per le spiagge: “Traguardo importante, premiato l’impegno di questi anni”

Le spiagge di Andora diventano ufficialmente Bandiera Blu. L’ottenimento del riconoscimento, tra i 14 nuovi ingressi annunciati, è stato ufficializzato questa mattina dalla FEE, nella cerimonia ufficiale di consegna avvenuta a Roma, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, dove il sindaco Mauro Demichelis e l’assessore all’Ambiente Alexandra Allegri hanno ricevuto il tanto atteso vessillo.

“Condividiamo con gli andoresi una grandissima gioia: dopo alcuni decenni, questa Amministrazione ha riportato la Bandiera Blu sulle spiagge di Andora – hanno dichiarato – È un traguardo che ci eravamo prefissati e che siamo felici di avere ottenuto, perché darà ulteriore visibilità ad Andora, insieme alle tante opere che stiamo completando. La Bandiera Blu è un simbolo riconosciuto a livello internazionale, che certifica l’eccellenza delle acque marine, nei servizi della balneazione e dell’impegno di una comunità nella tutela ambientale. È un traguardo davvero importante per Andora, ottenuto grazie agli investimenti fatti in questi anni in infrastrutture a tutela del mare. Sono tantissimi i parametri che vengono analizzati dalla commissione FEE: la qualità eccellente del nostro mare certificata dall’Arpal, la depurazione fognaria, gli investimenti sui sottoservizi, la qualità dei servizi degli stabilimenti balneari, ma anche l’impegno dei cittadini nella raccolta differenziata, la pulizia del litorale, l’implementazione della mobilità green attraverso la pista ciclabile, le buone pratiche per l’ambiente insegnate nelle nostre scuole che hanno tutte la Bandiera Verde FEE, e il presidio del territorio con il controllo di torrenti e rii”.

La Bandiera Blu potenzia un percorso di valorizzazione di Andora, dalla costa all’entroterra, fatto di opere pubbliche, infrastrutture e rigenerazione di luoghi significativi e identitari che aumentano l’attrattività dal punto di vista turistico, ambientale e culturale. Fra queste, oltre al litorale rinomato per le sue spiagge sabbiose e profonde, ci sono la pista ciclabile, interconnessa col trasporto ferroviario e pullman di linea, ingresso e arrivo della bella ciclopedonale panoramica del ponente ligure, i sentieri che collegano i borghi dell’entroterra, il rinascente Borgo castello, la riqualificazione della passeggiata nella zona ex Ariston.

La Bandiera Blu è un ulteriore gioco di squadra. “Ringraziamo di cuore il presidente FEE Claudio Mazza, la rigorosa commissione FEE, i referenti FEE Liguria Albina Savastano e Marina Dri, la nostra consulente Maura Camoirano, l’Ufficio Ambiente del Comune di Andora, l’architetto Paolo Ghione e la sua collaboratrice dottoressa Rebecca Rodimonte, i funzionari e i tecnici comunali, in particolare il geometra Marco Puppo e collaboratori, per il monitoraggio dei rii e del Merula, il gestore del servizio idrico, e soprattutto gli operatori balneari, vero presidio della nostra costa, che hanno sempre puntato al miglioramento dei servizi e per questo meritano che le nostre belle spiagge abbiano il vessillo” ha aggiunto il primo cittadino.

Andora festeggerà la conquista della Bandiera Blu in una cerimonia nei prossimi giorni, come annunciato dall’assessore Allegri: “Avremo modo di completare i ringraziamenti in occasione di una cerimonia. Per ora possiamo essere soddisfatti di aver riportato la prestigiosa Bandiera Blu FEE sulle nostre spiagge. E’ stato emozionante vedere premiata Andora. Sappiamo quanto vale. L’ impegno dell’Amministrazione tutta è lavorare per vederla sventolare sulle nostre spiagge per molti anni ancora”.