Albenga, il Giro d’Italia attraversa la città: scatta il piano viabilità per la 12ª tappa "Imperia–Novi Ligure"

Giovedì 21 maggio la Città di Albenga sarà attraversata dalla 12ª tappa del Giro d’Italia, la “Imperia–Novi Ligure”. Il passaggio della corsa rosa interesserà il territorio comunale con un percorso dettagliato lungo diverse arterie stradali e comporterà misure straordinarie di viabilità.

Il tracciato previsto attraverserà il Comune secondo il seguente itinerario: S.S. 453 rotatoria di Coasco, S.S. 453 sottopasso S.S. 717 (Aurelia Bis), S.S. 453 sottopasso A10, S.S. 453 via Paccini all’interno del centro abitato di Bastia, S.S. 453 ponte sul torrente Neva, S.S. 453 rotatoria intersezione S.S. 582, S.S. 582 direzione Albenga, S.S. 582 via al Piemonte, S.S. 582 via al Piemonte (serie di rotatorie), S.S. 582 via al Piemonte rotatoria Regione Sgorre, S.S. 1 Aurelia, S.S. 1 Aurelia direzione Ceriale.

L’ingresso della gara nel territorio comunale è previsto alle ore 14.03.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza di atleti e pubblico, il divieto di transito veicolare lungo tutto il percorso sarà attuato a partire dalle ore 11.30. La circolazione verrà riaperta progressivamente dopo il passaggio del veicolo di “Fine Corsa”.

"Invitiamo cittadini e automobilisti a programmare per tempo gli spostamenti, a utilizzare percorsi alternativi e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale presente lungo il percorso. L’Amministrazione comunale ringrazia la cittadinanza per la collaborazione", si legge nella nota del Comune.