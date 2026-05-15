Meteo: ancora maltempo oggi, poi nel weekend torna il sole ma con temperature fresche

Oggi ancora una giornata di maltempo, con piogge e temporali sparsi. Da domani finalmente la situazione migliora anche se le temperature saranno piuttosto rigide al mattino. Nella settimana a seguire un po' di instabilità locale, ma si va verso un primo assaggio di estate.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 15 maggio

Come anticipato oggi sarebbe stata la giornata più movimentata della settimana. Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto, dal pomeriggio rovesci e temporali in spostamento dalle Alpi nordoccidentali al Piemonte meridionale, dove si concentreranno i fenomeni più intensi. Liguria ai margini ma le zone interne al confine con Piemonte ed Emilia risentiranno del maltempo. Possibili grandinate diffuse anche se di piccole dimensioni. Neve anche a quote sotto i 1000 m su Alpi marittime in serata.

Temperature ancora in calo, per effetto di aria più fredda in quota e maltempo, con massime che saranno comprese tra 13 e 16 °C.

Venti: inizialmente assenti, poi generalmente deboli al pomeriggio e piuttosto variabili, in serata raffiche di Foehn sulle Alpi e tramontana in intensificazione sulla Liguria. Forti raffiche possibili durante i temporali.

Sabato 16 e domenica 17 maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso con qualche velatura in più domenica. Temperature domani mattina piuttosto fredde, con minime che scenderanno tra 3 e 11 °C, mentre poi aumenterannodomenica mattina. Massime in aumento per il forte soleggiamento e valori compresi tra 20 e 22 °C.

Venti ancora forti di Foehn sulla Alpi domani in nottata, e tramontana intensa sulla Liguria centrale. In serata raffiche di Foehn anche sulle pianure orientali del Piemonte. Ma tutto sarà in attenuazione domenica, quando si attiveranno brezze locali, in particolare marino sulle Langhe al pomeriggio.

Tendenza successiva.

La situazione sarà in generale stabile anche se ritornerà un po di instabilità locale al pomeriggio sui rilievi, almeno lunedì. Poi si prospetta un primo assaggio di estate nella seconda parte della settimana.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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